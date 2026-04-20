Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Hagi îl laudă pe Chivu VIDEO. Mesajul noului selecționer pentru antrenorul lui Inter: „E ușor să vorbești, e mai greu s-o faci”

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 14:34
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 14:34
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al României.
  • În cadrul conferinței de la sediul FRF, „Regele” l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter și fostul jucător al echipei naționale.

Cristi Chivu are un sezon excelent pe banca lui Inter și este aproape să câștige titlul în Serie A în primul său an pe banca „nerazzurrilor”.

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

VIDEO. Gheorghe Hagi, laude pentru Cristi Chivu

Întrebat dacă Cristi Chivu poate reprezenta un exemplu pentru echipa națională, ținând cont de sezonul excelent pe care îl are Inter sub comanda sa, Gheorghe Hagi a răspuns:

„Da, absolut. 100%. Și pe această cale îi transmit felicitările mele pentru toată munca pe care a făcut-o, care e de un nivel foarte ridicat.

Bravo lui. E ușor să vorbești, e mai greu să o faci, el a făcut-o și merită felicitări”, a declarat Gheorghe Hagi.

Cristi Chivu a fost elevul lui Gică Hagi la naționala României.

În mandatul scurt pe care „Regele” l-a avut pe banca primei reprezentative în 2001, actualul antrenor al lui Inter a fost pregătit de Hagi în trei partide. Este vorba de:

  • 5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2
  • 10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1
  • 14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1
75 de selecții
și 3 goluri a reușit Cristi Chivu la naționala României

VIDEO. Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

  • Inter să câștige în deplasarea de la Torino
  • Napoli să nu câștige cu Cremonese
  • AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

