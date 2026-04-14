Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al celor de la Farul, a precizat când vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța.

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu mai bine de doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.

Gică Popescu: „La începutul lunii mai va începe construcția stadionului”

Cu toate acestea, Gică Popescu a venit cu o veste bună pentru constănțeni: lucrările vor începe peste câteva săptămâni.

„Acest proiect a fost inițiat de mine acum câțiva ani. Am demarat lucrurile și am făcut pașii necesari. Soluția tehnică a fost modificată, ceea ce a crescut bugetul.

Primăria și Consiliul Județean și-au asumat suplimentarea, iar cel târziu la începutul lunii mai va începe construcția stadionului”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

Singura soluție ca lucrările să demareze în acest an era ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

2029 este anul în care Farul ar putea juca primul meci pe noua arenă, dacă lucrările vor începe în mai 2026

FOTO. Cum va arăta noua arenă din Constanța

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

