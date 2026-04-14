- Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al celor de la Farul, a precizat când vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța.
Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu mai bine de doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.
Gică Popescu: „La începutul lunii mai va începe construcția stadionului”
Cu toate acestea, Gică Popescu a venit cu o veste bună pentru constănțeni: lucrările vor începe peste câteva săptămâni.
„Acest proiect a fost inițiat de mine acum câțiva ani. Am demarat lucrurile și am făcut pașii necesari. Soluția tehnică a fost modificată, ceea ce a crescut bugetul.
Primăria și Consiliul Județean și-au asumat suplimentarea, iar cel târziu la începutul lunii mai va începe construcția stadionului”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.
Singura soluție ca lucrările să demareze în acest an era ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.
Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități
- Capacitate: 18.200 locuri
- Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
- Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
- Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
- Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni
Facilități suplimentare
- teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
- tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
- săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
- centru de conferințe și spațiu expozițional
- spații administrative, comerciale și zone de loisir