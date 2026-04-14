„Atunci va începe construcția” Gică Popescu, anunț de ultimă oră despre noul stadion din Constanța +22 foto
Gică Popescu
Superliga

„Atunci va începe construcția” Gică Popescu, anunț de ultimă oră despre noul stadion din Constanța

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 16:19
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 16:19
  • Gică Popescu (58 de ani), președintele și acționarul majoritar al celor de la Farul, a precizat când vor începe lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța.

Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în urmă cu mai bine de doi ani și jumătate, însă lucrările la noua arenă nu au început nici până în momentul de față.

Gică Popescu: „La începutul lunii mai va începe construcția stadionului

Cu toate acestea, Gică Popescu a venit cu o veste bună pentru constănțeni: lucrările vor începe peste câteva săptămâni.

„Acest proiect a fost inițiat de mine acum câțiva ani. Am demarat lucrurile și am făcut pașii necesari. Soluția tehnică a fost modificată, ceea ce a crescut bugetul.

Primăria și Consiliul Județean și-au asumat suplimentarea, iar cel târziu la începutul lunii mai va începe construcția stadionului”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.

Singura soluție ca lucrările să demareze în acest an era ca unitățile administrativ-teritoriale sau beneficiarii finali să asigure o cofinanțare de minimum 25%.

2029
este anul în care Farul ar putea juca primul meci pe noua arenă, dacă lucrările vor începe în mai 2026

FOTO. Cum va arăta noua arenă din Constanța

Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg
Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg

Galerie foto (22 imagini)

Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (1).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (2).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (3).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (4).jpg Noul stadion Farul din Constanta FOTO Primaria Constanta FB (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

farul constanta Gica Popescu liga 1 stadion constanta
Top stiri
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Liga Campionilor
11:44
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
Citește mai mult
Istvan Kovacs, atacat violent Presa catalană a luat foc după eliminarea Barcelonei. Cine l-a apărat pe arbitru
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Superliga
13:51
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Citește mai mult
CFR Cluj răspunde acuzațiilor Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Islam Slimani: „Nu a venit pentru bani la noi” » Ce salariu avea algerianul
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
Superliga
12:56
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 13 rapid 20 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share