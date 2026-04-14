Zahra Ghanbari
Decizie în cazul „trădătoarei” din Iran Și-a retras cererea de azil, iar autoritățile au reacționat: „Schimbare de comportament”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 15:15
  • Autoritățile din Iran au anunțat, luni, că bunurile căpitanului echipei naționale feminine de fotbal, Zahra Ghanbari (34 de ani), au fost înapoiate.

Bunurile acesteia au fost inițial confiscate, după ce fotbalist a depus o cerere de azil politic în Australia. Aceasta fusese catalogată drept „trădătoare” de autoritățile din țara natală.

Bunurile jucătoarei Zahra Ghanbari vor fi înapoiate de autoritățile din Iran

După izbucnirea războiului cu Israel și Statele Unite, pe 28 februarie, în Iran a fost publicată o listă cu cei catalogați drept „trădători”, printre care se afla și Zahra Ghanbari. Acestor persoane le-au fost confiscate bunurile prin ordin judecătoresc.

Luni, autoritățile din Iran au anunțat că bunurile căpitanului naționalei de fotbal feminin a Iranului vor fi înapoiate, ca urmare a deciziei acesteia de a-și retrage cererea de azil. Decizia jucătoarei a venit pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța membrilor familiei sale.

Agenția Mizan, citată de theguardian.com. a precizat că această măsură a fost luată în urma „unei declarații de nevinovăție, după schimbarea comportamentului jucătoarei”.

Dintre cele șapte jucătoare care au refuzat să se întoarcă în Iran, doar două au rămas în Australia după ce au scăpat de supraveghetorii lor cu ajutorul poliției.

Decizia lui Ghanbari de a reveni în Iran a fost lăudată de presa de stat iraniană, în timp ce gestul Australiei și al Statelor Unite de a oferi azil sportivelor a fost ironizat.

Publicația IRNA a scris că Ghanbari „se întoarce în brațele patriei”, iar agenția Mehr a catalogat decizia drept „patriotică”.

La începutul Cupei Asiei, fotbalistele au atras atenția după ce au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război” de prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi.

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran

labels.photo-gallery

Unele jucătoare au primit mesaje vocale din partea membrilor familiei, precum unul în care mama unei fotbaliste îi spunea: „Nu veni (n.r. - înapoi în Iran)… te vor ucide”, în timp ce alte familii au transmis mesaje prin canale ascunse: „Trebuie să rămâi acolo”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, că jucătoarele „cel mai probabil vor fi ucise” dacă li se va permite să se întoarcă în Iran.

Ministerul Sportului din Iran a salutat decizia fotbalistelor, afirmând că: „Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au învins planurile inamicului împotriva acestei echipe”.

