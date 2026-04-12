„Nu a fost ușor pentru el” Louis Munteanu, încă o prestație ștearsă în MLS » Ce a spus antrenorul lui DC United despre român

Louis Munteanu (23 de ani) a evoluat din nou pentru DC United, în partida pierdută în fața celor de la New England Revolution, scor 0-1, în etapa #7 din MLS.

După ce a suferit o leziune musculară la antrenamente în luna martie, Louis Munteanu a ratat meciurile cu Chicago Fire (2-1) și Atlanta United (0-0), dar și pe cele ale echipei naționale, 0-1 cu Turcia și 0-2 cu Slovacia.

Rene Weiler, despre Louis Munteanu: „ S-a luptat și în acest meci, dar nu a avut ocazii clare”

Fostul atacant de la CFR Cluj a revenit pe teren în partida pierdută de DC United cu FC Dallas, scor 0-4, pe 5 aprilie.

Sâmbătă noapte, Louis Munteanu a jucat și în meciul cu New England Revolution. Românul a intrat pe teren în minutul 60, înlocuindu-l pe Gabriel Pirani.

Gazdele se aflau în avantaj, scor 1-0, după golul marcat de Alhassan Yusuf în minutul 35, cel care avea să stabilească scorul final al partidei.

Deși a avut mai bine de jumătate de oră la dispoziție pentru a-și crea ocazii, Louis Munteanu nu a reușit să iasă în evidență nici în acest meci.

6,7 este nota primită de Louis Munteanu din partea celor de la Sofascore

Rene Weiler, antrenorul lui DC United, a vorbit la finalul partidei despre prestația lui Munteanu.

„Sunt fericit că Louis s-a întors. A fost greu pentru el. Jucase bine cu Inter Miami, dar apoi a venit accidentarea și a lipsit câteva săptămâni. Nu a fost ușor, chiar nu a fost ușor pentru el.

S-a luptat și în acest meci, dar nu a avut ocazii clare. Primul pas a fost să prindă minute pentru a-și intra în ritm”, a spus Weiler, la conferința de presă.

120 de minute a strâns Louis Munteanu în 5 apariții pentru DC United

În urma eșecului înregistrat în etapa 7 din MLS, DC United se află pe locul 9 în Conferința de Est, cu doar 7 puncte acumulate. Liderul Nashville SC are 16 puncte.

VIDEO. New England Revolution - DC United 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport