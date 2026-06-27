Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin
Ștefan Opriș/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Dinamo confirmă încă un transfer VIDEO. Cine e jucătorul care a apărut în tribune la amicalul cu Motor Lublin

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 23:02
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 23:02
  • Ștefan Opriș (19 ani), tânărul fundaș dreapta care a impresionat la Politehnica Iași în sezonul trecut, va fi noul jucător al celor de la Dinamo.
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După ce i-a transferat pe Ianis Doană (18 ani), Adriano Manole (19 ani) și Răzvan Radu (20 de ani), Martin Pascual (26 de ani) și Alaa Bellaarouch (24 de ani), Dinamo anunță o nouă mutare.

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Ștefan Opriș va fi noul jucător al celor de la Dinamo

Este vorba de Ștefan Opriș, unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei Poli Iași.

Fundașul dreapta se află deja în cantonamentul lui Dinamo din Polonia și este o chestiune de timp până când anunțul oficial privind transferul său va fi făcut.

Totul a fost făcut public de „câini” printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, care îl prezintă pe Opriș în tribunele stadionului Pilkarsk, din Kielce la meciul amical jucat de formația lui Nuno Campos cu Motor Lublin (1-3).

De asemenea, inițialele fotbalistului apar în descrierea clipului: „ȘO what?” a scris Dinamo.

Formația din „Ștefan cel Mare” a procedat asemănător și înainte de a anunța oficial sosirea lui Martin Pascual.

Ștefan Opriș a crescut în academia celor de la U Cluj, echipă de la care a fost împrumutat la Poli Iași, dar contractul său cu „studenții” a fost invalidat de comisiile Federației pentru semnătură falsă.

În sezonul trecut al ligii secunde, Opriș a jucat 26 de meciuri în tricoul Politehnicii Iași, reușind să ofere trei pase decisive, din postura de fundaș dreapta.

El a bifat și o apariție la Universitatea Cluj, chiar împotriva FCSB-ului, în penultima etapă a sezonului 2024/2025. În acel meci, tânărul fundaș a jucat un minut.

  • Ca variante de fundași dreapta, Dinamo îi are în lot în acest moment pe Maxime Sivis și David Irimia.
200.000 de euro
este cota lui Ștefan Opriș, potrivit Transfermarkt

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