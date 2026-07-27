- Lionel Messi (39 de ani) a apărut pentru prima dată în spațiul public după finala CM 2026, pierdută scor 0-1 în fața Spaniei, după 120 de minute.
Starul argentinian a părăsit terenul în lacrimi după ultimul act de la New York/New Jersey, iar acum, când toată Argentina așteaptă o decizie în privința viitorului său la echipa națională, Messi a avut o apariție neașteptată.
Lionel Messi, prezent la meciul de liga a patra al echipei sale, Leones de Rosario
Venit la Mondial din postura de campion al ediției anterioare, starul lui Inter Miami a fost profund afectat după eșecul din ultimul act al turneului, moment în urma căruia s-a retras pentru scurt timp în țara natală, dar fără să revină alături de echipă la Buenos Aires.
La câteva zile distanță, Messi și-a făcut apariția la meciul clubului deținut de familia sa, Leones de Rosario, împotriva celor de la Central Cordoba, în cadrul etapei #21 din Primera C, o serie a celui de-al patrulea eșalon argentinian, potrivit ole.com.ar.
Campionul mondial din 2022 părea că a încercat să nu atragă atenția asupra sa, însă fanii au aflat imediat de prezența acestuia și s-au adunat în număr foarte mare pentru o poză sau un autograf cu acesta.
Messi a urmărit partida de pe un scaun în spatele porții, a vorbit cu oamenii, a făcut poze și le-a oferit autografe pe tricouri celor care i-au cerut.