Lionel Messi (39 de ani) a apărut pentru prima dată în spațiul public după finala CM 2026, pierdută scor 0-1 în fața Spaniei, după 120 de minute.

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Starul argentinian a părăsit terenul în lacrimi după ultimul act de la New York/New Jersey, iar acum, când toată Argentina așteaptă o decizie în privința viitorului său la echipa națională, Messi a avut o apariție neașteptată.

Lionel Messi, prezent la meciul de liga a patra al echipei sale, Leones de Rosario

Venit la Mondial din postura de campion al ediției anterioare, starul lui Inter Miami a fost profund afectat după eșecul din ultimul act al turneului, moment în urma căruia s-a retras pentru scurt timp în țara natală, dar fără să revină alături de echipă la Buenos Aires.

La câteva zile distanță, Messi și-a făcut apariția la meciul clubului deținut de familia sa, Leones de Rosario, împotriva celor de la Central Cordoba, în cadrul etapei #21 din Primera C, o serie a celui de-al patrulea eșalon argentinian, potrivit ole.com.ar.

🚨🚨| Leo Messi seen for the first time in public since the World Cup Final loss. 👋 pic.twitter.com/lFUlmimPdw — CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2026

Campionul mondial din 2022 părea că a încercat să nu atragă atenția asupra sa, însă fanii au aflat imediat de prezența acestuia și s-au adunat în număr foarte mare pentru o poză sau un autograf cu acesta.

Pfff, la cantidad de gente esperando por Messi a la salida del partido de Leones en Rosario. Mira lo que genera este tipopic.twitter.com/OfW7kpn56a — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 25, 2026

Messi a urmărit partida de pe un scaun în spatele porții, a vorbit cu oamenii, a făcut poze și le-a oferit autografe pe tricouri celor care i-au cerut.

Un ejemplo de vida pasó por Arroyo Seco, miró fútbol, tomó mates, sw sacó fotos y hasta firmó autógrafos... con ustedes Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/y4EVIWIqlb — Alberto Leonardo Delgado (@leodelga2) July 25, 2026

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