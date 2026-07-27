Iuliu Mureșan (72 de ani) ia în calcul să se retragă din fotbal, după ce a demisionat din funcția de președinte al celor de la CFR Cluj.

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În urmă cu o săptămână, CFR Cluj a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA, iar Iuliu Mureșan a decis să renunțe la funcția pe care o ocupa din octombrie 2025.

Iuliu Mureșan: „Nu mai sunt interesat”

Fostul conducător din Gruia a dezvăluit că nu se gândește să accepte o nouă provocare prea curând și a anunțat că va ajuta în continuare CFR Cluj, dacă va fi nevoie.

„Deocamdată stau liniștit. Nu pot să spun ceva, nu am ceva deosebit în plan. Să plec din Cluj nu mai sunt interesat. La Cluj nu prea mai am unde, iar pentru mine cred că se închide... Așa cred, nu știu.

Urmăresc campionatul în continuare și dacă pot să ajut CFR-ul, cu cea mai mare plăcere”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de digisport.ro.

Mureșan a mai fost președinte la CFR Cluj în perioada 2001 - 2018. A mai ocupat această funcție și la Hermanndstadt (2019 – 2020), cât și la Dinamo (2021 – 2022).

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Ioan Varga, despre demisia lui Iuliu Mureșan: „De oameni care fug la greu n-am nevoie”

La scurt timp după demisia lui Mureșan, patronul formației din Gruia a avut o reacție dură cu privire la decizia acestuia.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții.

Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel . Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă.

Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

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