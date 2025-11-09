Haos regizat din fotoliu Cum a fost sabotată FCSB în 15 minute: Gigi Becali a creionat dezastrul!

În doar 15 minute, FCSB a reușit performanța de a se autodistruge tactic, dintr-un meci controlat ajungând la un egal chinuit, 3-3, cu Hermannstadt.

Totul a fost „reușit” cu influența decisivă a patronului.

Intervențiile lui Gigi Becali lasă în urmă confuzie și improvizații.

MINUTUL 46:

Prima mutare impusă de Becali a venit la pauză: Bîrligea în locul lui Lixandru. O decizie care a dat peste cap întreg echilibrul echipei.

În mijlocul terenului, FCSB a rămas brusc fără un închizător de meserie, fiind „aruncat” acolo Juri Cisotti, jucător de profil ofensiv.

Cercel a fost mutat din centrul apărării pe dreapta, Graovac a revenit lângă Ngezana, iar în față Thiam a fost împins pe bandă stângă pentru a face loc noului atacant.

Rezultatul? O formație ruptă în două, cu un așa-zis 4-1-4-1 care n-a existat nici pe hârtie, nici pe teren. Iar în minutul 55, a venit inevitabilul: gol primit.

MINUTUL 61:

Dar haosul nu s-a oprit aici. În minutul 61, Becali a ordonat o nouă schimbare: Cercel scos, Stoian introdus. FCSB a rămas fără fundaș dreapta, jucătorii neînțelegând cine și unde trebuie să joace.

În minutul 63, Miculescu a egalat, dar în același timp Charalambous a fost nevoit să-i explice lui Cisotti că trebuie să joace fundaș dreapta! Italianul înțelesese că urmează o apărare în trei, apoi, derutat, a acceptat improvizația.

ALTE MUTĂRI

Pe teren, FCSB a rămas cu un 4-1-4-1 de avarie: Olaru închizător, în fața unei linii de mijloc în care nimeni nu mai știa exact ce rol are. În minutul 69, Thiam a fost schimbat cu Octavian Popescu, dar daunele erau deja făcute.

Finalul? Un 3-3 amar, tras cu forcepsul, după o repriză în care FCSB a jucat mai degrabă împotriva propriului patron decât împotriva adversarului.

VIDEO Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

