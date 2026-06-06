Jackpot Câți bani ar fi primit Boateng din Arabia Saudită ca să le refuze pe Dinamo și FCSB: „Asta mi-a zis impresarul”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, cel care l-a dorit pe Kennedy Boateng (29 de ani) la echipa sa, a dezvăluit cât ar fi încasat fundașul central de la noua echipă.

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După ce Becali a declarat că l-ar dori pe Boateng, impresarul fotbalistului, Tony Appiah, a anunțat că acesta a semnat cu o grupare din Arabia Saudită.

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Finanțatorul de la FCSB s-a interesat de un posibil transfer al lui Boateng la echipa sa, declarând la acel moment că pretențiile acestuia sunt mult prea mari.

Acum, după ce fotbalistul s-ar fi înțeles cu noul club, Becali a dezvăluit și suma pe care Boateng ar fi primit-o de la gruparea saudită.

„Cu Dinamo nici nu mai discut nimic. Pentru Boateng nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. A spus impresarul că merge oriunde, am vorbit cu el, am făcut o ofertă.

A zis că dă răspunsul în trei zile, apoi a spus că a semnat pentru 900.000 de euro la semnătură” , a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

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Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei, devenind unul dintre cele mai importanți jucători din echipa lui Kopic.

Apărătorul a bifat 74 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract. Acesta și-a anunțat plecarea chiar la meciul de baraj cu FCSB, scor 1-2 pentru „roș-albaștrii”.

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