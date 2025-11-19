Mesajul lui Iorgulescu Președintele LPF, despre selecționerul care va sta pe banca României la baraj: „ Ce poate face?”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, nu vede oportună o posibilă schimbare a lui Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.

România a terminat pe locul 3 în grupa din preliminariile CM 2026, însă s-a calificat la baraj prin intermediul parcursului din Nations League.

„Tricolorii” vor face parte din urna 4 la tragerea la sorți și pot juca în semifinala barajului cu Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca, meci care va avea loc în martie 2026.

Gino Iorgulescu: „Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine?”

Iorgulescu are în continuare încredere în Mircea Lucescu. Președintele LPF îi dă credit selecționerului și nu consideră că este momentul potrivit ca Il Luce să plece.

„Dacă evaluăm și suntem pe locul 3, este o nereușită. O campanie care nu a fost chiar bună, dar sperăm acum la baraj, vedem cu cine picăm. Șanse mai sunt și trebuie să sperăm.

Vedem exemplul Italiei, de 3 ori campioană mondială, cu jucători importanți, dar care are mari probleme. Mai avem șanse.

Dacă se schimbă acum selecționerul credeți că vine cineva și face minuni la un baraj? De bine, de rău, Mircea Lucescu este cel care cunoaște foarte bine jucătorii. A avut momente în care echipa a jucat foarte bine, vă dau exemplu prima repriză din Bosnia.

Dacă avem toți jucătorii valizi, atunci este o șansă mare să ne calificăm la Mondial.

Dacă schimbăm selecționerul, ce poate face cel care vine? Se va sta foarte puțin înaintea barajului. Ce să faci într-o săptămână, poate nici atât?” , a declarat Gino Iorgulescu, potrivit digisport.ro.

Cum arată urnele de la baraj

România va intra la baraj în ultima urnă, alături de celelalte echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0

* Austria s-a calificăt la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

