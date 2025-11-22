FCSB - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), a fost oprit de un suporter al roș-albaștrilor, care i-a reproșat că echipa sa ar fi tras de timp și nu ar fi încercat să joace fotbal.

Cei doi au purtat un dialog aprins, în care fanul acuză Petrolul că ar fi tras de timp, iar Neagoe încercă să-i explice că nu aceasta a fost intenția echipei sale.

FCSB - Petrolul 1-1 . Eugen Neagoe, dialog aprins cu un suporter: „Nu trăgeam de timp! Vrei să joc eu?”

Marco Dulca a încercat să îl îndepărteze pe tehnician, ca situația să nu degenereze, dar Neagoe a ales să rămână pentru a discuta cu fanul supărat, care i-a reproșat „De asta a ajuns fotbalul românesc aici”.

Apoi, a urmat un dialog încordat, în care antrenorul a insinuat că fanul și-ar dori ca FCSB să tragă de timp dacă s-ar afla în avantaj într-un meci cu o echipă mai bună cotată.

Eugen Neagoe : „Hai să îți pun ceva. FCSB cu cine are meci în cupele europene?”

: „Hai să îți pun ceva. FCSB cu cine are meci în cupele europene?” Fan : „Nu mai contează”

: „Nu mai contează” Eugen Neagoe : „Dacă ei au avantaj, ce vrei să facă?”

: „Dacă ei au avantaj, ce vrei să facă?” Fan : „Păi suntem echipe mici”

: „Păi suntem echipe mici” Eugen Neagoe : „Și ce vrei să fac?”

: „Și ce vrei să fac?” Fan : „Hai să jucăm fotbal”

: „Hai să jucăm fotbal” Eugen Neagoe : „Ce vrei să fac eu? Să joc eu?”

: „Ce vrei să fac eu? Să joc eu?” Fan : „Băi, portarul tău a tras de timp din minutul 30!”

: „Băi, portarul tău a tras de timp din minutul 30!” Eugen Neagoe : „Anul trecut erau numai pe jos la fiecare meci!”

: „Anul trecut erau numai pe jos la fiecare meci!” Fan: „Haide, lasă-mă. Vorbim acum!”

În cele din urmă, Neagoe pare că renunță și îi spune suporterului nemulțumit: „Vă salut cu respect”, după care dă mâna cu acesta. Însă se întoarce și îi spune: „Nu jignim pe nimeni, să știi”.

Fan: „Nu e vorba de jignit, e vorba că stăm pe jos”

„Nu e vorba de jignit, e vorba că stăm pe jos” Eugen Neagoe: „M-au jignit doi-trei băieți pe aici, dar nu am zis nimic”.

Apoi, tehnicianul pornește spre vestiare, dar fanul strigă din nou: „Să jucăm fotbal!”.

Neagoe se oprește încă o dată și răspunde: „Să joace ei dacă pot!”.

Fanul ripostează imediat: „Păi cum să joace dacă tragem de timp? Cum să joace?”.

Campioana României a rămas pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 16 puncte acumulate.

