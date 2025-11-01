U Cluj - FCSB 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a tras câteva concluzii după eșecul din ultima partidă.

Tehnicianul clujenilor nu dă vina pe jucători pentru rezultat, ci îl mai pune mai degrabă pe seama calității jucătorilor adverși.

Deși a preluat echipa de o săptămână, Bergodi a încercat să obțină un rezultat pozitiv în fața campioanei de la FCSB, însă eliminarea lui Murgia din prima repriză a tăiat aproape toate șansele clujenilor.

U Cluj - FCSB 0-2 . Cristiano Bergodi: „Când joci împotriva unei echipe care are calitate, e foarte greu”

Antrenorul clujenilor nu a văzut foarte bine cum s-a desfășurat acțiunea la al doilea cartonaș încasat de Murgia, însă nu disperă după eșecul de sâmbătă seara. Concentrarea acestuia rămâne pe obiectivul pe termen lung, cel de a redresa echipa.

„N-am văzut bine acțiunea. Sincer, cu tot respectul, m-am uitat la minge și nu am văzut nimic. Meciul s-a terminat acolo din păcate. Când joci împotriva unei echipe care are calitate și te plimbă pe tot terenul, e foarte greu. Nu am nimic să le reproșez. Am început foarte bine meciul, le-am lasat spații la primul gol.

Mi s-a părut că am putut juca de la egal la egal cu ei. Cred că am avut mai multe ocazii decât ei. E un meci în care puteam juca la victorie. Nu am ce să le reproșez. Din păcate, asta e. L-am lăsat pe Pantea să centreze, dacă puneam un pic de presiune poate interceptam mingea. Meciul s-a terminat cu acea neglijență.

Băieții au intrat pe teren și au jucat bine în primele 30 de minute. E foarte greu când joci cu o echipă cu calitate. Am încercat să ținem de rezultat. Nu poți să faci nimic când joci cu un om în minus. Chiar dacă ești în inferioritate, poți marca și cine știe ce se poate întâmpla.

Nu m-am uitat la clasament. Am treabă multă și vreau să redresez această echipă. Am un grup unit, de calitate, un lot valoros și vreau să fac o treabă bună. Nu mă descurajez”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

Etapa viitoare, prima din returul sezonului regulat, U Cluj primește vizita ultimei clasate, Metaloglobus, vineri, de la 18:00.

VIDEO. Primul gol marcat de Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

