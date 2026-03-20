„Nu ar fi favorabil” Motivul pentru care UTA Arad nu și-a depus dosarul de licențiere pentru cupele europene: „Asta e decizia noastră”

Codru Grădinariu, directorul sportiv al celor de la UTA Arad, a dezvăluit motivul pentru care clubul nu a depus dosarul de licențiere, pentru posibilitatea de a juca în cupele europene.

Arădenii s-au deplasat pe terenul celor de la FCSB în etapa #2 a play-out-ului și, deși luptă pentru primele două locuri care duc la barajul pentru Conference League, conducerea nu ia în calcul acest obiectiv.

Codru Grădinariu: „Rețeta financiară nu ar fi favorabilă”

UTA se află în concordat preventiv din vara lui 2025, procedură care are ca scop evitarea insolvenței, iar depunerea dosarului pentru Europa ar da peste cap clubul din punct de vedere financiar.

„Este o situație pe care suporterii o înțeleg puțin diferit față de noi. Există dorința de a performa în fiecare an, iar licența pentru Europa ar reprezenta un obiectiv mai mare față de cel de anul trecut. Dar o echipă de play-out nu e pregătită să joace pe mai multe fronturi.

Rețeta financiară nu ar fi favorabilă. Sunt mai multe lucruri care duc la concluzia că e o decizie bună. (n.r. despre concordatul preventiv) Nu ai dreptul de a depune licența pentru Europa.

Pe lângă această explicație, stă în picioare și ceea ce v-am spus mai devreme. Asta e decizia noastră. E una pe care ne-o asumăm”, a spus Codru Grădinariu, potrivit digisport.ro.

UTA a primit astăzi și o veste bună, atacantul Marius Coman fiind convocat în premieră la echipa națională, pentru semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia.

