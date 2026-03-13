Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali, anunț despre liderul vestiarului de la FCSB: „I-am pus condiția asta”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a spus ce se va întâmpla cu Florin Tănase (31 de ani), liderul vestiarului, odată cu schimbările majore care vor avea loc la echipă în vară.

După un sezon complet ratat în echipa sa nu a reușit să se califice în play-off, Gigi Becali vrea să reconstruiască lotul de la FCSB, dar și să facă schimbări importante la club, prima dintre acestea fiind chiar numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal.

Gigi Becali, despre Florin Tănase: „Îi prelungesc contractul, dar să nu mai facă asta”

Patronul de la FCSB a anunțat că își dorește ca echipa să fie reconstruită în jurul lui Tănase, cel căruia îi va propune prelungirea contractului pentru încă un sezon.

Becali a dezvăluit și ce îi va impune decarului.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari.

Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Florin Tănase a jucat 42 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze de 12 ori și să ofere 8 pase decisive.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport