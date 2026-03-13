Ce se întâmplă cu Tănase Gigi Becali, anunț despre liderul vestiarului de la FCSB: „I-am pus condiția asta”

Florin Tănase
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 19:04
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a spus ce se va întâmpla cu Florin Tănase (31 de ani), liderul vestiarului, odată cu schimbările majore care vor avea loc la echipă în vară.

După un sezon complet ratat în echipa sa nu a reușit să se califice în play-off, Gigi Becali vrea să reconstruiască lotul de la FCSB, dar și să facă schimbări importante la club, prima dintre acestea fiind chiar numirea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal.

Citește și
Citește mai mult
Gigi Becali, despre Florin Tănase: „Îi prelungesc contractul, dar să nu mai facă asta”

Patronul de la FCSB a anunțat că își dorește ca echipa să fie reconstruită în jurul lui Tănase, cel căruia îi va propune prelungirea contractului pentru încă un sezon.

Becali a dezvăluit și ce îi va impune decarului.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari.

Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

2,3 milioane de euro
este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Florin Tănase a jucat 42 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze de 12 ori și să ofere 8 pase decisive.

FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (6).jpeg
Galerie foto (40 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+40 Foto
Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Citește și

Superliga
18:42
Citește mai mult
Superliga
18:28
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

gigi becali liga 1 Florin Tanase fcsb
Știrile zilei din sport
Superliga
09:04
Citește mai mult
Superliga
13.03
Citește mai mult
Superliga
13.03
Citește mai mult
Superliga
13.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:56
23:17
22:01
22:39
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
13.03
Citește mai mult
Superliga
13.03
Citește mai mult
Superliga
13.03
Citește mai mult
B365
12.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Sondaj
14.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share