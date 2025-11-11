„Vrei să-mi pătezi demnitatea?” Gigi Becali l-a sunat pe Gino Iorgulescu când a aflat că vrea să schimbe regulamentul LPF: „Devenim penibili!” + pe cine votează FCSB +19 foto
Gino Iorgulescu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Vrei să-mi pătezi demnitatea?” Gigi Becali l-a sunat pe Gino Iorgulescu când a aflat că vrea să schimbe regulamentul LPF: „Devenim penibili!” + pe cine votează FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 00:39
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a renunțat la una din modificările pe care voia să le facă în statut.
  • Până în prezent, conform regulamentului, fiecare conducător era obligat să părăsească șefia LPF după două mandate.

Joi, 13 noiembrie, Liga Profesionistă de Fotbal va organiza Adunarea Generală Extraordinară, la Poiana Brașov.

Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important”
Citește și
Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important”
Citește mai mult
Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important”

Acolo, Gino Iorgulescu, actualul șef al LPF, ar fi intenționat să modifice statutul printr-o reglementare ce l-ar fi avantajat să facă rost de-al patrulea mandat.

Concret, acesta ar fi dorit să adauge un punct în regulament, care spune că doar cei ce au activat 5 ani neîntrerupt în conducerea unui club din SuperLigă, la Liga Profesionistă de Fotbal sau la Federația Română de Fotbal, erau eligibili pentru a candida la șefia LPF.

Gigi Becali: „Eu am fost primul care a fost împotrivă

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, Gigi Becali a dezvăluit că a avut o conversație telefonică cu Gino Iorgulescu.

Patronul celor de la FCSB a anunțat că președintele LPF a renunțat la planul conceput inițial.

„Eu am vorbit cu Gino și astăzi. Eu am fost primul care a fost împotrivă, dar am zis așa.

Pe mine nu mă interesează Liga sau Federația. Pe mine mă interesează ca la Ligă și la Federație să nu se pună anomalii în statut, pentru că, fiind membri, devenim penibili.

Dacă noi votăm niște anomalii sau niște nebunii, atunci înseamnă că ne facem de râs.

I-am zis «Gino, eu te-am propus, eu te-am votat. Mai multe mandate? Da. Dacă ești capabil și te votează lumea, da, că e democratic, dar ca să ai cinci ani vechime ca să poți candida, asta e o anomalie și o tâmpenie care ține de demnitatea noastră. Eu am o vârstă, vrei să-mi pătezi demnitatea».

Și a zis că scoatem asta. Eu o să trimit un om acolo și o să voteze numărul de mandate.

La Federație cum au făcut? De ce să-ți limitezi mandatele? Aici nu e vorba despre conducerea țării. E o chestie care pe mine nu mă deranjează, nu-mi face nici bine, nici rău”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Îl votez pe Gino și dacă pierd bani”

Patronul celor de la FCSB nu a ascuns faptul că este foarte bun prieten cu Gino Iorgulescu.

Acesta a dezvăluit că îl va vota indiferent de situație, inclusiv dacă va fi nevoie să piardă mai mulți bani din drepturile TV.

În ce privește Liga, da îl votez pe Gino. Gino mi-e prieten din tinerețe. Dacă pot să-i fac un bine, îi fac un bine. Cine e mai bun?

Eu spun așa: dacă pot să ajut un prieten și nu mă deranjează, eu n-am nevoie de Ligă. De unde să aducă mai mulți bani? Contractul e semnat, dacă vrei mai mulți bani, peste 5 ani noi, patronii, să putem să facem o coaliție să aducem mai mulți bani.

Eu spun cum gândesc eu: să zicem că Gino e prietenul meu. Să zicem că eu pierd pe an 50.000 sau 100.000 de euro. Eu cu prietenul meu nu pot, pentru 50.000 sau 100.000 pe an, să nu-l votez, că nici nu-mi garantează nimeni că mi-i dă cineva”, a spus Gigi Becali.

Nu mai e nemulțumit de contractul privind drepturile TV ale Ligii 1

La o săptămână distanță de când făcea acuzații grave la adresa LPF, susținând că cineva din cadrul Ligii a luat șpagă pentru a prelungi contractul drepturilor TV până în 2035, Becali s-a răzgândit.

L-a convins o clauză din înțelegere, care ar permite rezilierea unilaterală în cazul unei oferte superioare:

„Cu drepturile de televizare mi-au explicat și nu mai sunt împotrivă. Peste doi sau trei ani ani este o clauză: dacă sunt sume mai mari care se oferă pentru drepturi de televizare, atunci unilateral putem să anulăm contractul.

Eu așa și văd: peste 5 ani putem să luăm 100 de milioane, nu 30 de milioane.

Dacă noi negociem cu anumite instituții media, atunci o să vină platformele astea, avansează tehnologia. Eu zic, de exemplu, că o să fie peste 10 ani 100 de milioane pe o perioadă de 3 ani, adică de trei ori suma”.

Nu e de acord cu împărțirea banilor după audiență

Mai multe echipe din Liga 1 și-ar dori schimbarea regulilor după care sunt împărțiți banii din drepturile TV.

În acest moment există 3 criterii: o sumă care se împarte egal, alta în funcție de locul din sezonul precedent și ultima treime se raportează la sezonul regulat. Echipele cu vizibilitate mai mare doresc să se țină cont de audiențele TV.

Deși FCSB e lider la acest capitol, Becali nu este de acord:

„Mi-a spus MM. «Bă Gigi, uite, am convenit cu Angelescu să facem niște chestiuni să votăm și mai avem nevoie de încă un vot. Nu vorbești cu ăștia de la Metaloglobus, cu Imad? (n.r. Kassas, patronul nou-promovatei) Să luăm banii în funcție de rating».

Acum eu am zis: «Mihai, cu asta eu nu sunt de acord, pentru că eu nu sunt de acord ca ăia săracii să moară ei de foame că sunt eu mai șmecher și aduc rating. Eu nu stau pe un milion în plus; ăla trăiește cu el. Ăla moare dacă n-are milionul. Nu sunt genul de om capitalist».

I-am spus lui Meme: «Mihai, nu vreau să primesc mai mulți bani după rating». Nici eu nu sunt de acord și nu îi spun nici lui Imad să voteze”.

2027
este anul în care mandatul actual al lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013, când a preluat postul de președinte, învingându-l la alegeri pe fostul șef, Dumitru Dragomir.

FOTO. Ultima adunare generală a LPF

Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (19 imagini)

Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Adunare Generală Liga Profesionistă de Fotbal. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Bîrligea râde în hohote  VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile
Nationala
22:12
Bîrligea râde în hohote VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile
Citește mai mult
Bîrligea râde în hohote  VIDEO. Mihăilă l-a trollat pe atacantul FCSB după eliminarea stupidă din Liga 1 » FRF a șters imaginile
Explicațiile lui Rotaru De ce Craiova l-a ales pe Coelho + replică pentru fanii nemulțumiți: „Așa ați făcut și cu cei care ne-au adus trofee”
Superliga
21:53
Explicațiile lui Rotaru De ce Craiova l-a ales pe Coelho + replică pentru fanii nemulțumiți: „Așa ați făcut și cu cei care ne-au adus trofee”
Citește mai mult
Explicațiile lui Rotaru De ce Craiova l-a ales pe Coelho + replică pentru fanii nemulțumiți: „Așa ați făcut și cu cei care ne-au adus trofee”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
gigi becali lpf Gino Iorgulescu Adunare Generala
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share