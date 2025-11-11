„Vrei să-mi pătezi demnitatea?” Gigi Becali l-a sunat pe Gino Iorgulescu când a aflat că vrea să schimbe regulamentul LPF: „Devenim penibili!” + pe cine votează FCSB

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Gino Iorgulescu ( 69 de ani) , președintele LPF, a renunțat la una din modificările pe care voia să le facă în statut.

Joi, 13 noiembrie, Liga Profesionistă de Fotbal va organiza Adunarea Generală Extraordinară, la Poiana Brașov.

Acolo, Gino Iorgulescu, actualul șef al LPF, ar fi intenționat să modifice statutul printr-o reglementare ce l-ar fi avantajat să facă rost de-al patrulea mandat.

Concret, acesta ar fi dorit să adauge un punct în regulament, care spune că doar cei ce au activat 5 ani neîntrerupt în conducerea unui club din SuperLigă, la Liga Profesionistă de Fotbal sau la Federația Română de Fotbal, erau eligibili pentru a candida la șefia LPF.

Gigi Becali: „Eu am fost primul care a fost împotrivă”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport, Gigi Becali a dezvăluit că a avut o conversație telefonică cu Gino Iorgulescu.

Patronul celor de la FCSB a anunțat că președintele LPF a renunțat la planul conceput inițial.

„Eu am vorbit cu Gino și astăzi. Eu am fost primul care a fost împotrivă, dar am zis așa.

Pe mine nu mă interesează Liga sau Federația. Pe mine mă interesează ca la Ligă și la Federație să nu se pună anomalii în statut, pentru că, fiind membri, devenim penibili.

Dacă noi votăm niște anomalii sau niște nebunii, atunci înseamnă că ne facem de râs.

I-am zis «Gino, eu te-am propus, eu te-am votat. Mai multe mandate? Da. Dacă ești capabil și te votează lumea, da, că e democratic, dar ca să ai cinci ani vechime ca să poți candida, asta e o anomalie și o tâmpenie care ține de demnitatea noastră. Eu am o vârstă, vrei să-mi pătezi demnitatea».

Și a zis că scoatem asta. Eu o să trimit un om acolo și o să voteze numărul de mandate.

La Federație cum au făcut? De ce să-ți limitezi mandatele? Aici nu e vorba despre conducerea țării. E o chestie care pe mine nu mă deranjează, nu-mi face nici bine, nici rău”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali: „Îl votez pe Gino și dacă pierd bani”

Patronul celor de la FCSB nu a ascuns faptul că este foarte bun prieten cu Gino Iorgulescu.

Acesta a dezvăluit că îl va vota indiferent de situație, inclusiv dacă va fi nevoie să piardă mai mulți bani din drepturile TV.

„ În ce privește Liga, da îl votez pe Gino. Gino mi-e prieten din tinerețe. Dacă pot să-i fac un bine, îi fac un bine. Cine e mai bun?

Eu spun așa: dacă pot să ajut un prieten și nu mă deranjează, eu n-am nevoie de Ligă. De unde să aducă mai mulți bani? Contractul e semnat, dacă vrei mai mulți bani, peste 5 ani noi, patronii, să putem să facem o coaliție să aducem mai mulți bani.

Eu spun cum gândesc eu: să zicem că Gino e prietenul meu. Să zicem că eu pierd pe an 50.000 sau 100.000 de euro. Eu cu prietenul meu nu pot, pentru 50.000 sau 100.000 pe an, să nu-l votez, că nici nu-mi garantează nimeni că mi-i dă cineva”, a spus Gigi Becali.

Nu mai e nemulțumit de contractul privind drepturile TV ale Ligii 1

La o săptămână distanță de când făcea acuzații grave la adresa LPF, susținând că cineva din cadrul Ligii a luat șpagă pentru a prelungi contractul drepturilor TV până în 2035, Becali s-a răzgândit.

L-a convins o clauză din înțelegere, care ar permite rezilierea unilaterală în cazul unei oferte superioare:

„Cu drepturile de televizare mi-au explicat și nu mai sunt împotrivă. Peste doi sau trei ani ani este o clauză: dacă sunt sume mai mari care se oferă pentru drepturi de televizare, atunci unilateral putem să anulăm contractul.

Eu așa și văd: peste 5 ani putem să luăm 100 de milioane, nu 30 de milioane.

Dacă noi negociem cu anumite instituții media, atunci o să vină platformele astea, avansează tehnologia. Eu zic, de exemplu, că o să fie peste 10 ani 100 de milioane pe o perioadă de 3 ani, adică de trei ori suma”.

Nu e de acord cu împărțirea banilor după audiență

Mai multe echipe din Liga 1 și-ar dori schimbarea regulilor după care sunt împărțiți banii din drepturile TV.

În acest moment există 3 criterii: o sumă care se împarte egal, alta în funcție de locul din sezonul precedent și ultima treime se raportează la sezonul regulat. Echipele cu vizibilitate mai mare doresc să se țină cont de audiențele TV.

Deși FCSB e lider la acest capitol, Becali nu este de acord:

„Mi-a spus MM. «Bă Gigi, uite, am convenit cu Angelescu să facem niște chestiuni să votăm și mai avem nevoie de încă un vot. Nu vorbești cu ăștia de la Metaloglobus, cu Imad? (n.r. Kassas, patronul nou-promovatei) Să luăm banii în funcție de rating».

Acum eu am zis: «Mihai, cu asta eu nu sunt de acord, pentru că eu nu sunt de acord ca ăia săracii să moară ei de foame că sunt eu mai șmecher și aduc rating. Eu nu stau pe un milion în plus; ăla trăiește cu el. Ăla moare dacă n-are milionul. Nu sunt genul de om capitalist».

I-am spus lui Meme: «Mihai, nu vreau să primesc mai mulți bani după rating». Nici eu nu sunt de acord și nu îi spun nici lui Imad să voteze”.

2027 este anul în care mandatul actual al lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013, când a preluat postul de președinte, învingându-l la alegeri pe fostul șef, Dumitru Dragomir.

FOTO. Ultima adunare generală a LPF

