Jeff Bezos, gata să investească în fotbal Presa britanică anunță că fondatorul Amazon ar putea deveni acționarul unei superechipe din Premier League
Jeff Bezos/ Foto: IMAGO
Campionate

Jeff Bezos, gata să investească în fotbal Presa britanică anunță că fondatorul Amazon ar putea deveni acționarul unei superechipe din Premier League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 17:56
  • Jeff Bezos (62 de ani), fondatorul Amazon și al patrulea cel mai bogat om din lume, se pregătește să investească la Liverpool.
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Încă de la sfârșitul lunii iulie, Fenway Sports Group (FSG), compania americană care deține Liverpool, poartă negocieri pentru vânzarea unui pachet de 30% din acțiunile clubului.

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Jeff Bezos se pregătește să investească la Liverpool

Consorțiul condus de Amit Bhatia, fost coproprietar al lui Queens Park Rangers, făcuse o ofertă preliminară de 1,35 miliarde de lire sterline, iar printre investitorii cu care a purtat discuții s-a numărat și Jeff Bezos.

Eduardo Saverin, unul dintre co-fondatorii Facebook, face parte și el din consorțiul respectiv.

Presa britanică a anunțat că tranzacția ar putea fi confirmată în această săptămână, scrie reuters.com.

Acordul ar evalua Liverpool la circa 4,4 miliarde de lire sterline (aproximativ 5,1 miliarde de euro), ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari evaluări din istoria tranzacțiilor din fotbal.

257 miliarde de dolari
este averea estimată a lui Jeff Bezos, potrivit Forbes, în timp ce averea lui Eduardo Saverin este estimată la 32 de miliarde de dolari

Fenway Sports Group a cedat acțiuni și în 2023

În 2010, miliardarul care conduce FSG, John Henry, a achiziționat clubul în schimbul sumei de 300 de milioane de lire sterline.

N-ar fi prima dată când Fenway Sports Group ar ceda o parte din acțiuni. S-a mai întâmplat și în 2023 către Dynasty Equity.

Tranzacție a fost făcută pentru suma de 164 de milioane de lire sterline. Fondurile obținute au fost folosite pentru reducerea datoriilor și finanțarea investițiilor în infrastructură, notează skysports.com.

Liverpool este unul dintre cele mai de succes cluburi din Premier League. Gruparea de pe Anfield are în palmares 20 de titluri în Anglia, ultimul cucerit în sezonul 2024-2025. În stagiunea recent încheiată, „cormoranii” au terminat pe locul 5.

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