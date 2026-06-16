„Imediat îl dau” Câți bani vrea FCSB pe Joao Paulo, după prestația de senzație din meciul cu Spania de la CM 2026

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre Joao Paulo (28 de ani) și a anunțat pentru ce sumă ar renunța la acesta, imediat după debutul de vis al Capului Verde la Campionatul Mondial.

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Naționala Capului Verde a debutat luni seară la Campionatul Mondial, reușind un rezultat istoric: 0-0 împotriva campioanei Europei, Spania.

Joao Paulo a intrat pe teren în minutul 76 și a reușit să-l blocheze perfect pe Lamine Yamal, starul Barcelonei.

Gigi Becali, despre Joao Paulo: „Dacă dă cineva atât, imediat îl dau”

Evoluția solidă a lui Joao Paulo din meciul cu Spania l-a bucurat pe finanțatorul „roș-albaștrilor”, chiar dacă acesta a declarat că nu s-a uitat la meci.

Întrebat pentru ce sumă ar fi dispus să îl cedeze pe acesta, Gigi Becali a spus:

„Nu m-am uitat la meci aseară. A jucat fundaș stânga și nu a trecut Yamal de el? Bravo lui, mă bucur. El are clauză de reziliere de 5.000.000 de euro. Să dea cineva pe el atât și imediat îl dau”, a declarat Gigi Becali potrivit digisport.ro.

900.000 de euro este cota lui Joao Paulo, conforn Transfermarkt

Transferat în iarnă de FCSB de la Oțelul Galați, pentru 600.000 de euro, Joao Paulo a avut evoluții bune în tricoul fostei campioane din Liga 1.

În 17 meciuri jucate pentru gruparea din Capitală, Joao Paulo a reușit să înscrie de două ori.

Joao Paulo va mai juca cel puțin două meciuri la Campionatul Mondial alături de naționala țării sale. Capul Verde le va întâlni pe Uruguay (22 iunie) și Arabia Saudită (27 iunie).

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