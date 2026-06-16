Pleacă de la Rapid? Marian Aioani nu mai vrea să continue în Giulești » Și-ar fi anunțat deja agentul

Marian Aioani (26 de ani), portarul Rapidului, ar dori să plece de la gruparea giuleșteană în această vară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși Rapid s-a reunit luni sub comanda lui Daniel Pancu, portarul nu a fost prezent, primind câteva zile în plus de vacanță după acțiunea echipei naționale de la începutul lunii iunie.

Marian Aioani ar dori să plece de la Rapid

Ajuns în Giulești în ianuarie 2024, Marian Aioani ar putea pleca de la Rapid în această vară.

Potrivit gsp.ro, atât clubul, cât și jucătorul și-ar dori să se despartă în această vară, Aioani discutând chiar și cu agentul său despre acest subiect.

Aioani a avut prestații sub așteptări în ultima parte a sezonului, totul culminând cu cele două mari erori comise în tricoul echipei naționale.

Mai mult, el a intrat în dizgrațiile fanilor după ce a cerut schimbarea în primele minute ale derby-ului cu Dinamo din play-off, fiind acuzat de fani că s-a dat lovit la acel meci.

Marian Aioani mai are contract cu Rapid până în vara anului 2027.

1,5 milioane de euro este cota lui Marian Aioani, potrivit Transfermarkt

În tricoul Rapidului, Marian Aioani a jucat 75 de meciuri. Anterior, acesta mai evoluase pentru Chindia Târgoviște și Farul Constanța, grupare de la care l-a achiziționat Rapid pentru 400.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport