„Goodnews” pentru U Cluj  Vicecampioana României transferă pe bandă rulantă: a oficializat mutarea #7

Continuă transferurile la U Cluj! Vicecampioana României a oficializat mutarea lui Ibuchi Chukwu Goodnews (20 de ani), jucător de origine nigeriană care poate evolua în bandă sau în centrul atacului.

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Este al doilea transfer anunțat marți de U Cluj, după sosirea atacantului Alibek Aliev (29 de ani), care s-a despărțit recent de marea rivală a „șepcilor roșii”, CFR Cluj.

U Cluj l-a transferat pe Ibuchi Chukwu

„Goodnews înainte de reunire. Ibuchi Chukwu a semnat cu «U»”, a transmis echipa antrenată de Cristiano Bergodi pe Facebook.

Ibuchi Chukwu a fost transferat de la divizionara secundă Gloria Bistrița, acolo unde a evoluat în ultimul sezon.

Jucătorul nigerian și-a început cariera în țara natală, la Jimmy Football Academy, unde a jucat până în vara anului 2024, când s-a alăturat celor de la Corvinul.

La echipa care a promovat recent în Liga 1, Chukwu a jucat 15 meciuri și a reușit să marcheze două goluri.

După o scurtă perioadă petrecută la Hunedoara, fotbalistul a fost împrumutat pentru o jumătate de an la Gloria Bistrița, echipă care ulterior l-a cumpărat definitiv.

100.000 de euro este cota de piață a lui Ibuchi Chukwu, conform Transfermarkt

În perioada petrecută la Corvinul, Ibuchi Chukwu a bifat o prezență în preliminariile Conference League, în manșa tur a „dublei” cu Astana, scor 1-2.

Pentru U Cluj, aceasta este cea de-a șaptea mutare finalizată în această perioadă de mercato. Jucătorii transferați sunt:

Neofytos Michael

Florent Poulolo

Marius Ștefănescu

Pedro Pinho

Friday Adams

Alibek Aliev

Ibuchi Chukwu

Pe cine ar putea întâlni U Cluj în primul tur preliminar din Europa League

Universitatea Cluj își va afla astăzi primul adversar din drumul către faza principală a Europa League.

Tragerea la sorți a primului tur preliminar din Europa League are loc de la ora 18:00 și va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe site-ul UEFA.

Nefiind capi de serie, „studenții” vor avea un adversar greu sau foarte greu în primul tur, toate cele șase posibile adversare fiind nume cunoscute în fotbalul european.

În primul tur preliminar din Europa League, U Cluj le-ar putea întâlni pe:

Ferencvaros (Ungaria)

Qarabag (Azerbaidjan)

Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Dynamo Kiev (Ucraina)

Hajduk Split (Croația)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Meciurile tur se vor juca pe 9 iulie, iar cele retur pe 16 iulie. În cazul în care va fi eliminată, U Cluj își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League.

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