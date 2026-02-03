Joao Paulo, clauză de reziliere imensă Ce salariu va încasa noua achiziție a FCSB. Toate detaliile contractului

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, i-ar fi stabilit o clauză de reziliere imensă lui Joao Paulo (27 de ani), noua noul jucător campioanei.

Joao Paulo a fost prezentat oficial, astăzi, de FCSB. Internaționalul din Capul Verde va purta tricoul cu numărul 18.

Joao Paulo, clauză de rezilieze imensă la FCSB

După doar șase luni petrecute la Oțelul Galați, Joao Paulo a fost transferat de FCSB, în schimbul sumei de 600.000 de euro, un procent din următorul transfer al jucătorului, precum și suma aferentă perioadei pe care acesta o va petrece la Campionatul Mondial din 2026.

Mijlocașul defensiv a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate, iar Gigi Becali i-a stabilit o clauză de reziliere impresionantă, în valoare de 3 milioane de euro , scrie fanatik.ro.

Fotbalistul originar din Capul Verde va avea și un salariu de 15.000 de euro pe lună.

700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

FCSB va transfera Oțelului și suma pe care o va primi din partea FIFA după participarea lui Joao Paulo la Campionatul Mondial, alături de Capul Verde.

Naționala africană se află în grupa H, care este alcătuită și din Spania, Arabia Saudită și Uruguay.

Astfel, formația gălățeană va primi aproximativ un milion de euro după plecarea lui Joao Paulo.

Joao Paulo este a treia achiziție a celor de la FCSB din această iarnă, după fundașul central Andre Duarte și mijlocaș defensiv Ofri Arad.

Campioana a insistat pentru transferul fotbalistului în vârstă de 27 de ani dorindu-și un jucător polivalent. Africanul poate acoperi nu mai puțin de trei posturi în toate cele 3 zone ale terenului:

mijlocaș central - postul pe care a fost utilizat la Oțelul;

fundaș stânga - postul de la naționala Capului Verde;

atacant lateral dreapta - post unde a fost folosit la Sheriff Tiraspol.

Pentru un loc în primul „11” în fața apărării, Joao Paulo se va lupta cu Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Ofri Arad și Vlad Chiricheș.

În acest sezon, Joao Paulo a bifat 22 de apariții pentru Oțelul, în toate competițiile. A marcat un singur gol și a oferit trei pase decisive.

Joao Paulo, prezent la FCSB - Csikszereda 1-0

