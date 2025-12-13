„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?” +74 foto
„E o minune" Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?"

Ștefan Neda
Publicat: 13.12.2025, ora 17:06
Actualizat: 13.12.2025, ora 18:34
  • Gigi Becali (67 de ani) a rămas fără cuvinte după prestația lui Juri Cisotti (32 de ani) din victoria cu Feyenoord 4-3.
  • Finanțatorul ia în calcul să-i prelungească contractul italianului și nu ar fi singurul jucător în această situație.

FCSB a reușit să pună capăt evoluțiilor modeste și s-a impus în partida de joi din Europa League, Cisotti având un rol decisiv în succesul contra formației olandeze.

Gigi Becali: „Cisotti joacă la orice echipă”

Cisotti a câștigat duelul de la mijlocul terenului și a pasat decisiv la golul lui Tănase, în prelungirile partidei cu Feyenoord, iar Becali vrea acum să-i prelungească contractul jucătorului italian.

În plus, are în vedere această opțiune și pentru Vali Crețu, jucător pe care l-a criticat în această primă jumătate de sezon.

„E o minune, băi, Cisotti acesta joacă la orice echipă, și la Real Madrid, și la Barcelona. Orice minge care ajunge la el, parcă are ceva, un magnet, mingea vine la el și rămâne la el. El, dându-i mingea, nu o pierde. Are 1,50 metri, dar se bate cu unul de doi metri și mingea rămâne la el.

Mai are un an și jumătate de contract. Cum să nu-i prelungesc, dacă e ceva? La cum joacă. Crețu, nu am zis că o să-i prelungesc. Dar uitați-vă la ce a jucat a doua repriză, o să vedem și cu Crețu”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

FCSB - Feyenoord 4-3

După duelul cu formația lui Robin van Persie, FCSB rămâne cu șanse de calificare în primăvara europeană, iar luni va întâlni Unirea Slobozia, de la 20:30, într-o nouă etapă de Liga 1.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la FCSB, la finalul partidei cu Feyenoord

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

