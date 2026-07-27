Monitorizat cu GPS! FCSB, măsură incredibilă pentru a-i salva  cariera lui Tavi Popescu: „Dacă el nu voia, nu puteam să-l obligăm” +43 foto
Octavian Popescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Monitorizat cu GPS! FCSB, măsură incredibilă pentru a-i salva cariera lui Tavi Popescu: „Dacă el nu voia, nu puteam să-l obligăm”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 11:24
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 13:22
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a afirmat că Octavian Popescu (23 de ani), mijlocașul ofensiv roș-albaștrilor, a acceptat să poarte și în timpul liber un dispozitiv inteligent prin care reprezentanții clubului îi pot monitoriza activitatea.
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Finanțatorul consideră că fotbalistul începe să se apropie din nou de nivelul arătat în primele sale sezoane la FCSB.

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Octavian Popescu, monitorizat cu GPS: „Vedem totul”

„Tavi începe să facă din nou ceea ce făcea înainte, să dribleze imediat 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă.

Începe să se apropie de valoarea lui pe care o avea înainte”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB susține că schimbarea în bine vine după ce problemele extrasportive care l-au tras în jos în ultimii ani s-au rezolvat:

Știți și voi, știu și eu ce s-a întâmplat cu el, nu mai trebuie să vorbim. Dar da, toate problemele lui sunt în urmă”.

28 de goluri
și tot atâtea pase decisive a reușit Octavian Popescu în cele 229 de meciuri jucate pentru FCSB

Întrebat dacă există vreo garanție că atacantul nu va fi deturnat din nou de tentațiile din București, Becali a dezvăluit că Popescu a acceptat să poarte și în timpul liber un smartwatch cu GPS prin care poate fi monitorizat de șefii clubului:

„Dacă are ceas. Îl controlăm cu ceasul. Vedem totul. Totul e tehnologie acum, se vede tot. Asta trebuia să vrea și el, că putea să se opună. Contează faptul că el vrea asta, acceptă asta.

A zis: «Accept să fac asta, accept viața asta, vreau să fac asta». Putea să zică: «Du-te, dom'le, viața mea așa este. Nu mă controlezi, nu port niciun ceas».

Ceasul îl porți doar dacă vrei, nu putem să-l obligăm dacă nu vrea, nu suntem dictatori aici. Putem să-l obligăm doar în timpul antrenamentului.

În timpul liber nu poţi să impui niciodată. Nu-ţi permite legea. Am ajuns la o înțelegere, altfel nu poți. Dacă el nu vrea, nu poţi să-l obligi să poarte un ceas cum vrei tu, asta înseamnă că îi controlezi tu viaţa. N-ai cum să faci asta”, a mai spus patronul formației roș-albastre.

FOTO. FCSB - Auda 2-3, partida în care Tavi Popescu a marcat primul său gol din acest sezon

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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