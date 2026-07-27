Transfer de peste 100 mil. € Real Madrid continuă campania „galactică” de achiziții + Încep negocierile pentru Rodri!

Yan Diomande (19 ani), extrema ivoriană a celor de la RB Leipzig, la un pas să devină jucătorul lui Real Madrid.

Cele două cluburi au ajuns la un acord în noaptea de duminică spre luni, iar suma plătită de formația spaniolă ar urma să depășească 100 de milioane de euro.

„Galacticii” ar urma să înceapă negocierile și pentru mutarea verii: Rodri (30 de ani) de la Manchester City!

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Fotbalistul a impresionat atât în primul său sezon la Leipzig, cât și la Campionatul Mondial din 2026.

Yan Diomande, transfer de peste 100 de milioane de euro la Real Madrid

„Acordul cu RB Leipzig a fost încheiat în această seară pentru o sumă de peste 100 de milioane de euro.

Diomande va zbura la Madrid în această săptămână pentru vizita medicală și semnarea contractului valabil până în iunie 2031.

Totul este rezolvat”, a anunțat Fabrizio Romano, jurnalist specializat în transferuri.

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨



Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Real Madrid prezentase inițial o propunere de 90 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri de încă 10 milioane.

Oferta a fost refuzată de RB Leipzig, care solicita o sumă mai mare pentru a renunța la internaționalul ivorian.

Negocierile au continuat, iar cele două părți au ajuns în cele din urmă la un acord care depășește pragul de 100 de milioane de euro.

Yan Diomande, ascensiune rapidă în Bundesliga

Drumul lui Yan Diomande spre fotbalul mare a fost unul neobișnuit. Născut la Abidjan, extrema ivoriană a petrecut o perioadă importantă în Statele Unite, la DME Academy, în Florida, înainte de a ajunge în Europa.

În 2023, Diomande a fost testat de Rangers, însă nu a rămas în Scoția. Ulterior, a ajuns la Leganes, unde și-a făcut debutul la seniori chiar într-un meci împotriva lui Real Madrid.

Leipzig l-a cumpărat de la Leganés pentru 20 de milioane de euro, într-un moment în care era cotat la doar 1,5 milioane.

Valoarea sa de piață a crescut apoi rapid, de la 20 de milioane de euro, pe 14 octombrie 2025, la 90 de milioane, pe 27 mai 2026, potrivit Transfermarkt.

În acest interval, fotbalistul a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase decisive în 36 de meciuri disputate pentru Leipzig.

VIDEO. Golurile, pasele decisive și driblingurile spectaculoase reușite de Yan Diomande la RB Leipzig

Fotbalistul s-a remarcat și la Campionatul Mondial, unde a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de Coasta de Fildeș.

Diomande a oferit o pasă decisivă în partida cu Curacao (0-2), dar naționala sa a fost eliminată în șaisprezecimi de Norvegia, scor 1-2.

Diomande a dezvăluit că idolul copilăriei sale a fost Cristiano Ronaldo, una dintre legendele celor de la Real Madrid, conform bundesliga.com.

Vine și Rodri?

Real Madrid continuă astfel campania spectaculoasă de achiziții.

Până în acest moment, „galacticii” i-au mai adus pe Bernardo Silva (Manchester City, liber), Ibrahima Konate (Liverpool, liber), Denzel Dumfries (Inter Milano, 20 de milioane de euro) și Marc Cucurella (Chelsea, 55 de milioane de euro.

Madrilenii vor să-l transfere și pe Rodri, căpitanul Spaniei și cel mai bun jucător de la CM 2026.

Mijlocașul se află în ultimul an de contract cu Manchester City, iar Real l-ar fi convins să accepte un contract până în 2030.

Mai trebuie să ajungă și la un acord cu City. beIN Sports susține că englezii ar dori 80 de milioane de euro pentru a-l ceda pe câștigătorul Balonului de Aur din 2024.

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