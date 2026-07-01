„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?” +50 foto
Ștefan Târnovanu
Superliga

„Vorbește aiurea” Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 23:27
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 23:27
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a venit cu noi detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu (26 de ani), care a fost aproape de un transfer la Panathinaikos în vara aceasta.
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În a doua jumătate a sezonului precedent din Liga 1, Târnovanu își pierduse locul de titular în poarta roș-albaștrilor, fiind înlocuit de tânărul Matei Popa.

A revenit între buturile „roș-albaștrilor” în ultimele patru meciuri ale stagiunii, după ce Popa s-a accidentat.

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Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu: „Nu pleacă nicăieri!”

Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca Târnovanu să ajungă în Grecia, Panathinaikos l-a transferat pe Inaki Pena, care în sezonul trecut a fost împrumutat de Barcelona la Elche, în prima ligă spaniolă.

Acum, Gigi Becali a anunțat că portarul nu va pleca.

Nu pleacă nicăieri Târnovanu! Unde să plece? Păi, avem nevoie de el, n-avem portar. Nu vă mai luați după el, ce vorbește el aiurea așa.

Ce, noi suntem pe câmp aici? Noi suntem la un club unde dăm bani, milioane de euro salarii, și unde nu există întârzieri. Nu a oferit niciun turc niciun ban pe el”, a declarat Becali la Digi Sport.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt

Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid în poarta roș-albaștrilor, fiind un jucător de bază în ultimele sezoane.

A jucat 207 partide în tricoul echipei, iar în 71 dintre acestea nu a primit gol. Târnovanu a câștigat și 4 trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

În sezonul recent încheiat, Târnovanu a jucat în 42 de meciuri în toate competițiile. Nu a încasat gol în 11 dintre acestea.

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Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

În prima etapă a sezonului 2026/2027, FCSB va juca cu FC Argeș, vineri, 17 iulie, de la ora 21:30.

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