Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că dorește să realizeze 3 transferuri în perioada de mercato din ianuarie.

După transferul lui Andre Duarte și prelungirea contractului lui Malcom Edjouma, FCSB pregătește noi mutări.

FCSB vrea încă 3 jucători în iarnă

„Am deja doi jucători, Duarte și Edjouma. Și mai aduc încă 3 jucători. Este unul care a semnat, mai este unul cu care negociem, este vorba despre Kevin Ciubotaru, și de un portughez. Dar nu e din România, e din Portugalia ”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Deși Mihai Stoica susținea că negocierile cu jucătorul portughez ar fi blocate de impresar, Gigi Becali este optimist: „O să se înmoaie agentul”.

Patronul campioanei anunță și noi schimbări în privința contractelor: „Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Eu iau jucători un an, te verific eu pe tine, să văd dacă poți să joci la FCSB”.

Nicolae Stanciu, uși închise la FCSB

Întrebat dacă Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, care e pe lista Rapidului, ar putea reveni la campioana României, Gigi Becali a respins ideea.

„Nu mai pot de Stanciu acum. Ce să mai facă Stanciu? A fost jucător valoros. Îi mulțumesc, am luat bani pe el, dar nu mai poate. Are și el o vârstă”.

Nicolae Stanciu a ajuns în vară la Genoa, însă cifrele sale au fost sub așteptări. Internaționalul român a oferit o singură pasă decisivă în cele 6 partide jucate în toate competițiile.

3.000.000 de euro este cota de transfer a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Kevin Ciubotaru, pregătit pentru negocierile cu FCSB: „Am promis”

După fluierul de final al meciului cu Petrolul, 1-1, Kevin Ciubotaru a transmis că este pregătit să înceapă negocierile cu oficialii campioanei en-titre.

„Eu sunt încă aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Nu am refuzat oferta. M-a sunat acum vreo două luni domnul Stoica și i-am spus că vreau să mă concentrez pe ultimul meci din anul acesta.

Acum vom discuta, pentru că așa am promis”, a spus Ciubotaru, pentru Digi Sport.

400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform Transfemarkt

Întrebat dacă ia un calcul și un transfer la o echipă din străinătate, Ciubotaru a spus:

„Cred că fiecare jucător român își dorește să joace la cel mai înalt nivel, deci da, bineînțeles.

