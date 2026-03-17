„Asta îmi reproșez” Mihai Pintilii, totul despre prăbușirea FCSB: „Orice le spuneam, ei nu mai acceptau”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a explicat motivele pentru care el și Elias Charalambous (45 de ani) au ales să plece la finalul sezonului regulat.

El a explicat și motivele pentru care FCSB a avut un sezon foarte slab, nereușind să se califice în play-off-ul Ligii 1.care a dus la ratarea play-off-ului.

La puțin mai mult de o săptămână de la plecarea de la FCSB, Mihai Pintilii a vorbit despre prăbușirea campioanei din acest sezon.

Mihai Pintilii, despre plecarea de la FCSB: „Nu mai exista dorința de a da totul”

Pintilii a dezvăluit că au existat mai multe tentative din partea sa și a lui Elias Charalambous de a pleca. Mai mult, el a oferit și detalii despre momentul în care s-a produs ruptura dintre staff și jucători.

„A fost a doua sau a treia tentativă de plecare din sezonul ăsta. N-am zis nimănui, dar gânduri am mai avut, mai ales după pauza de iarnă.

După meciul cu FC Argeș au început dubiile și ne-am gândit că ar fi momentul să-i lăsăm pe alții să vină și să facă mai mult decât am făcut noi.

Nu mai era conexiunea aia între noi, antrenorii, și jucători. Simțeam că nu mai putem să-i motivăm și să-i facem să dea 100%. Din partea lor parcă nu mai exista dorința de a da totul. În momentul în care se întâmplă asta, automat te gândești...”, a declarat Mihai Pintilii, la Prima Sport.

Mihai Pintilii: „Orice le spuneam jucătorilor, ei nu mai acceptau”

Apoi, Pintilii a vorbit pe larg despre problemele din relația cu jucătorii campioanei.

„Au apărut treptat. După preliminariile Champions League, atunci când ne-au învins și eliminat echipe mult mai slab cotate, au început semnele de întrebare și am început să ne gândim că ceva nu facem bine.

Conexiunea cu jucătorii cred că ne-a afectat cel mai mult, de asta am și plecat. Nu mai vedeam dorință. Orice le ziceai, ei nu mai acceptau. Noi n-am schimbat absolut nimic de când am venit, aceleași antrenamente, aceleași principii... Dacă a mers bine doi ani, n-ai cum să schimbi.

Când am început, în vară, nu existau semne că am avea probleme, toate au venit în timp. Datele fizice nu dădeau semne, ei și acum sunt foarte bine la antrenamente, dar când vine meciul se întâmplă ceva.

Din păcate n-a găsit nimeni răspunsul. Am vorbit, am avut ședințe, nici ei nu știau care era motivul. Îmi reproșez că nu m-am implicat mai mult să-i motivez”, a mai adăugat Mihai Pintilii.

