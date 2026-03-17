Elias Charalambous și Mihai Pintilii
„Asta îmi reproșez” Mihai Pintilii, totul despre prăbușirea FCSB: „Orice le spuneam, ei nu mai acceptau”

alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 19:22
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a explicat motivele pentru care el și Elias Charalambous (45 de ani) au ales să plece la finalul sezonului regulat.
  • El a explicat și motivele pentru care FCSB a avut un sezon foarte slab, nereușind să se califice în play-off-ul Ligii 1.care a dus la ratarea play-off-ului.

La puțin mai mult de o săptămână de la plecarea de la FCSB, Mihai Pintilii a vorbit despre prăbușirea campioanei din acest sezon.

„Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi” Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică, prezentat oficial în Liga 1
Citește și
„Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi” Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică, prezentat oficial în Liga 1
Citește mai mult
„Am vorbit inclusiv cu Gică Hagi” Antrenorul dat afară de formația lui Șumudică, prezentat oficial în Liga 1

Mihai Pintilii, despre plecarea de la FCSB: „Nu mai exista dorința de a da totul”

Pintilii a dezvăluit că au existat mai multe tentative din partea sa și a lui Elias Charalambous de a pleca. Mai mult, el a oferit și detalii despre momentul în care s-a produs ruptura dintre staff și jucători.

„A fost a doua sau a treia tentativă de plecare din sezonul ăsta. N-am zis nimănui, dar gânduri am mai avut, mai ales după pauza de iarnă.

După meciul cu FC Argeș au început dubiile și ne-am gândit că ar fi momentul să-i lăsăm pe alții să vină și să facă mai mult decât am făcut noi.

Nu mai era conexiunea aia între noi, antrenorii, și jucători. Simțeam că nu mai putem să-i motivăm și să-i facem să dea 100%. Din partea lor parcă nu mai exista dorința de a da totul. În momentul în care se întâmplă asta, automat te gândești...”, a declarat Mihai Pintilii, la Prima Sport.

Mihai Pintilii: „Orice le spuneam jucătorilor, ei nu mai acceptau”

Apoi, Pintilii a vorbit pe larg despre problemele din relația cu jucătorii campioanei.

„Au apărut treptat. După preliminariile Champions League, atunci când ne-au învins și eliminat echipe mult mai slab cotate, au început semnele de întrebare și am început să ne gândim că ceva nu facem bine.

Conexiunea cu jucătorii cred că ne-a afectat cel mai mult, de asta am și plecat. Nu mai vedeam dorință. Orice le ziceai, ei nu mai acceptau. Noi n-am schimbat absolut nimic de când am venit, aceleași antrenamente, aceleași principii... Dacă a mers bine doi ani, n-ai cum să schimbi.

Când am început, în vară, nu existau semne că am avea probleme, toate au venit în timp. Datele fizice nu dădeau semne, ei și acum sunt foarte bine la antrenamente, dar când vine meciul se întâmplă ceva.

Din păcate n-a găsit nimeni răspunsul. Am vorbit, am avut ședințe, nici ei nu știau care era motivul. Îmi reproșez că nu m-am implicat mai mult să-i motivez”, a mai adăugat Mihai Pintilii.

Citește și

Chivu și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de român, după ce a făcut o criză de nervi în meciul Inter - Atalanta și a fost eliminat
Campionate
18:53
Chivu și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de român, după ce a făcut o criză de nervi în meciul Inter - Atalanta și a fost eliminat
Citește mai mult
Chivu și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de român, după ce a făcut o criză de nervi în meciul Inter - Atalanta și a fost eliminat
Revine Budescu? Ce echipă  negociază cu fostul jucător de la FCSB
Liga 3
18:10
Revine Budescu? Ce echipă negociază cu fostul jucător de la FCSB
Citește mai mult
Revine Budescu? Ce echipă  negociază cu fostul jucător de la FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

