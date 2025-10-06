„Fără nicio ură de rasă” Fostul finanțator din Liga 1 are o nouă afacere. Ce spune despre angajații români și cei nepalezi

Gigi Nețoiu (66 de ani) a lăsat fotbalul deoparte și s-a reorientat și către agricultură.

Fostul acționar al celor de la Dinamo susține că muncitorii străini sunt mai conștiincioși decât cei români.

Nețoiu s-a întors în zona natală, în județul Dolj, unde a investit într-o fermă de vite Black Angus.

Gigi Nețoiu: „Noi, românii, ne-am învățat să fim boieri”

Fostul finanțator de la FC Voluntari are, printre alți angajați, și un nepalez, pe care îl apreciază și alături de care a transmis un mesaj prin care îndeamnă românii să-i respecte pe lucrătorii asiatici.

„Să avem grijă de ei pentru că diferența dintre ei și noi e că noi ne-am învățat să fim boieri. Dacă vrei să iei pe cineva din sat de aici să vină la muncă, vine o zi și după nu mai vine.

Ei sunt serioși (n.r. lucrătorii nepalezi), muncesc și vor să producă, să ducă și ei bani acasă la familie. E un lucru foarte bun. Fără nicio ură de rasă. Cine muncește câștigă, cine nu muncește așteaptă”, a spus Gigi Nețoiu, potrivit prosport.ro.

Nețoiu și-a anunțat plecarea de la FC Voluntari, din poziția de finanțator al echipei, în primăvara acestui an, după ce a considerat că a ajutat suficient clubul ilfovean, conform înțelegerii cu primarul Florentin Pandele.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport