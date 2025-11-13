Încercare de puci la Adunarea LPF! Cine a fost persoana care astăzi a inițiat o propunere anti-Gino Iorgulescu. E un apropiat al FRF

Astăzi, în Poiana Brașov a avut loc Adunarea Generală a LPF, în care șeful Ligii a supus la vot eliminarea numărului maxim de mandate pe care să le poată avea un președinte

S-a încercat o manevră prin care cluburile să se pună la adăpost dacă votează împotriva lui Gino Iorgulescu. Cine a inițiat-o și care a fost concluzia zilei

Liga Profesionistă de Fotbal a convocat joi la prânz cluburile de Liga 1 pentru o Adunare Generală, care s-a ținut în mijlocul țării, la Poiana Brașov.

Principalul scop al ședinței a fost acela de a fi eliminată prevederea din statut care susținea un număr maxim de mandate pe care președintele LPF îl poate avea.

Iar Gino Iorgulescu are nevoie de această modificare pentru a avea dreptul să candideze și în 2027, când îi expiră actualul mandat, care e al treilea, primul fiind început în 2013, când l-a învins pe Dumitru Dragomir.

La ședință au fost reprezentate toate cele 16 cluburi, iar când s-a ajuns la votul pe eliminarea pragului de mandate, unul dintre președinți a încercat o strategie pe care șefii LPF au văzut-o ca pe un puci.

Zoltan Szondi, cel care conduce Csikszereda, a spus că e nevoie ca votul să fie secret, sperând prin acest mod să încurajeze tot mai mulți președinți să aibă curaj să fie anti-Gino Iorgulescu.

Propunerea nu a fost acceptată, astfel că votul a rămas la vedere. Iar singurele cluburi care s-au opus eliminării numărului de mandate au fost FC Botoșani, care a fost și cel mai vehement, dar și Universitatea Craiova, cel care a susținut că votează pentru un principiu, nu împotriva actualului șef al Ligii.

Cel care propusese să se voteze secret, Zoltan Szondi, s-a abținut! În rest, toate celelalte 13 cluburi, inclusiv Dinamo, FC Argeș, unde președinte e Dani Coman, dar și FCSB și Rapid au acceptat ca persoana din fruntea Ligii să nu mai fie condiționată de un număr de mandate.

Zoltan Szondi, cel care a inițiat încercarea de puci, e văzut în lumea fotbalului ca unul dintre apropiații FRF, astfel că propunerea lui din Adunarea Generală de astăzi a ridicat multe semne de întrebare din perspectiva celor care conduc Liga.

Și FRF va avea nevoie de o schimbare de statut, prin care să fie eliminată bariera de mandate, pentru ca Răzvan Burleanu să poată candida și la alegerile din 2026. Și el e acum, la fel ca Gino Iorgulescu, la cel de-al treilea mandat. Pe primul l-a câștigat în martie 2014.

Înainte de Adunare, săptămâna trecută, cei de la LPF informaseră cluburile că doresc să introducă în statut mai multe condiții pe care cei care au de gând să candideze ar trebui să le îndeplinească. Printre ele și prevederea că e nevoie de 5 ani consecutivi în conducerea unui club de fotbal.

S-a renunțat la această idee, astfel că Dani Coman, care anunțase că se gândește să-l concureze pe Iorgulescu, va avea dreptul să intre în cursă.

