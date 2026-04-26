Giovanni Becali (73 de ani) a declarat că Ioan Varga (67 de ani) ar pregăti investiții importante la CFR Cluj pentru sezonul următor.

Patronul „feroviarilor” ar fi fost convins de parcursul bun al echipei sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani).

Formația din Gruia a avut un început dificil de sezon, însă a reușit să se redreseze și să ajungă în play-off.

După victoria cu U Cluj, scor 1-0, CFR s-a apropiat la doar două puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 39 de puncte. Oltenii au însă un meci mai puțin disputat.

Giovanni Becali, despre planurile lui Varga la CFR Cluj: „Va deveni o echipă de Champions League”

Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat recent cu Ioan Varga, iar patronul celor de la CFR Cluj ar fi dispus să îi dubleze salariul lui Daniel Pancu. În prezent, antrenorul ar câștiga 15.000 de euro pe lună.

„Am vorbit cu Neluțu acum 3 zile, i-am dat un telefon, să îl întreb dacă e mulțumit. A spus, «Giovanni, întreabă-l pe Daniel Pancu dacă s-au aranjat salariile. Și spune-i lui Daniel că, dacă intrăm în cupele europene, i se dublează contractul».

Cam așa. Mi-a spus: «Tati, totul e plătit, mi-a zis Pancu că vrea 5-6 jucători cu salariu de 20.000 pe lună. Și împrumutați, și cumpărați, totul. Eu nu dau acest club niciodată, nu abandonez, mă duc până în pânzele albe».

Am vorbit cu Pancu, mi-a spus «Am stat cu patronul și m-a încântat» I-am spus că pe mine mă încântă de 15 ani, dar mai are… ca-n viață.

A spus «Am mare încredere mare în el, dacă îmi ia 4-5 jucători de care am eu nevoie…». O să mai plece jucători. Dacă ai ofertă pentru Ilie, pleacă, dacă ai ofertă pentru Korenica, pleacă”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

16 victorii a adunat Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj în cele 24 de meciuri disputate. Antrenorul mai are 4 remize și 4 înfrângeri

Giovanni Becali a mai spus că patronul CFR-ului a fost impresionat de modul în care Daniel Pancu a schimbat echipa și de faptul că formația clujeană a ajuns să se lupte pentru cupele europene, după un start complicat de sezon.

„Mi-a spus Neluțu, «Tati, mă gândeam să abandonez, mă gândeam că intru în faliment, iar Daniel mă duce să se bată pentru cupele europene. E un fenomen. Dacă prinde cupele europene, îi dublez salariul, îi iau jucători, tot ce vrea el».

A venit la zi cu toate salariile. Are și un președinte capabil (n.r. - Iuliu Mureșan), el a rămas cu un nume important acolo. Dacă Neluțu își termină treaba în Africa, sau unde zboară el și dispare, CFR va deveni o echipă de Champions League. Poate să bage 25-30 de milioane de euro pe an, dacă îi iese combinația la care lucrează”, a spus Becali.

Vrea să facă o echipă care să participe chiar în Champions League, mi-a zis, la banii pe care îi va băga. A spus «Îi iau toate lui Pancu imediat, jucătorii pe care îi vrea». Și Pancu mi-a spus «Cred că o să îmi ia. Încet-încet, scap de câțiva, am eliminat câțiva, o să fac o echipă. Îmi place aici» Giovanni Becali

