Planul lui Varga la CFR Cluj Daniel Pancu ar putea deveni cel mai bine plătit antrenor din Superliga
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Planul lui Varga la CFR Cluj Daniel Pancu ar putea deveni cel mai bine plătit antrenor din Superliga

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 12:17
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 12:17
  • Giovanni Becali (73 de ani) a declarat că Ioan Varga (67 de ani) ar pregăti investiții importante la CFR Cluj pentru sezonul următor.
  • Patronul „feroviarilor” ar fi fost convins de parcursul bun al echipei sub comanda lui Daniel Pancu (48 de ani).

Formația din Gruia a avut un început dificil de sezon, însă a reușit să se redreseze și să ajungă în play-off.

După victoria cu U Cluj, scor 1-0, CFR s-a apropiat la doar două puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu câte 39 de puncte. Oltenii au însă un meci mai puțin disputat.

Apelul lui Hagi a fost auzit Șeful Comisiei pentru sport pregătește schimbarea Legii sponsorizării: „Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță”
Apelul lui Hagi a fost auzit Șeful Comisiei pentru sport pregătește schimbarea Legii sponsorizării: „Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță”
Apelul lui Hagi a fost auzit Șeful Comisiei pentru sport pregătește schimbarea Legii sponsorizării: „Banii publici nu au ce să caute în sportul de performanță”

Giovanni Becali, despre planurile lui Varga la CFR Cluj: „Va deveni o echipă de Champions League”

Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat recent cu Ioan Varga, iar patronul celor de la CFR Cluj ar fi dispus să îi dubleze salariul lui Daniel Pancu. În prezent, antrenorul ar câștiga 15.000 de euro pe lună.

„Am vorbit cu Neluțu acum 3 zile, i-am dat un telefon, să îl întreb dacă e mulțumit. A spus, «Giovanni, întreabă-l pe Daniel Pancu dacă s-au aranjat salariile. Și spune-i lui Daniel că, dacă intrăm în cupele europene, i se dublează contractul». 

Cam așa. Mi-a spus: «Tati, totul e plătit, mi-a zis Pancu că vrea 5-6 jucători cu salariu de 20.000 pe lună. Și împrumutați, și cumpărați, totul. Eu nu dau acest club niciodată, nu abandonez, mă duc până în pânzele albe».

Am vorbit cu Pancu, mi-a spus «Am stat cu patronul și m-a încântat» I-am spus că pe mine mă încântă de 15 ani, dar mai are… ca-n viață.

A spus «Am mare încredere mare în el, dacă îmi ia 4-5 jucători de care am eu nevoie…». O să mai plece jucători. Dacă ai ofertă pentru Ilie, pleacă, dacă ai ofertă pentru Korenica, pleacă”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

16 victorii
a adunat Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj în cele 24 de meciuri disputate. Antrenorul mai are 4 remize și 4 înfrângeri

Giovanni Becali a mai spus că patronul CFR-ului a fost impresionat de modul în care Daniel Pancu a schimbat echipa și de faptul că formația clujeană a ajuns să se lupte pentru cupele europene, după un start complicat de sezon.

„Mi-a spus Neluțu, «Tati, mă gândeam să abandonez, mă gândeam că intru în faliment, iar Daniel mă duce să se bată pentru cupele europene. E un fenomen. Dacă prinde cupele europene, îi dublez salariul, îi iau jucători, tot ce vrea el».

A venit la zi cu toate salariile. Are și un președinte capabil (n.r. - Iuliu Mureșan), el a rămas cu un nume important acolo. Dacă Neluțu își termină treaba în Africa, sau unde zboară el și dispare, CFR va deveni o echipă de Champions League. Poate să bage 25-30 de milioane de euro pe an, dacă îi iese combinația la care lucrează”, a spus Becali.

Vrea să facă o echipă care să participe chiar în Champions League, mi-a zis, la banii pe care îi va băga. A spus «Îi iau toate lui Pancu imediat, jucătorii pe care îi vrea». Și Pancu mi-a spus «Cred că o să îmi ia. Încet-încet, scap de câțiva, am eliminat câțiva, o să fac o echipă. Îmi place aici» Giovanni Becali

Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea”
Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea”
Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea”
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
