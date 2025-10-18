Gesturi incredibile VIDEO și FOTO Cum a reacționat Giovanni Simeone după ce a marcat cu Napoli: și-a pus mâinile în cap și aproape a plâns

Giovanni Simeone (30 de ani), atacantul celor de la Torino, a fost la un pas să izbucnească în lacrimi după ce a punctat decisiv în fața fostei sale echipe, Napoli

În minutul 32, fiul cel mare al celebrului Diego Simeone a profitat de o ieșire eronată la ofsaid a defensivei adverse, l-a driblat pe Milinkovic-Savic și a înscris în poarta goală.

Gesturi incredibile ale lui Giovanni Simeone, după ce a marcat în poarta lui Napoli

Imediat cum mingea a intrat în plasă, atacantul argentinian și-a pus mâinile în cap și le-a cerut scuze fanilor de la Napoli pentru golul marcat.

Giovanni Simeone era vizibil afectat de reușita sa și a fost la un pas izbucnească în lacrimi.

Il più classico dei gol dell'ex 🥲 Simeone segna contro il suo ex Napoli e sblocca #TorinoNapoli 1-0! pic.twitter.com/vp68nLNHfk — Lega Serie A (@SerieA) October 18, 2025

Simeone a ieșit de pe teren în minutul 62, când a fost schimbat de belgianul Cyril Ngonge.

Simeone, despărțirea grea de Napoli

Giovanni Simeone a ajuns la Napoli în vara anului 2022, sub formă de împrumut de la Hellas Verona.

Ulterior, a fost cumpărat definitiv și a evoluat pe Stadio „Diego Armando Maradona” până la finele sezonului, când a cucerit al doilea său Scudetto, alături de formația antrenată de Antonio Conte.

În vară, atacantul de 30 de ani a fost împrumutat de Napoli la Torino și a povestit într-un interviu cât de grea a fost despărțirea de foștii colegi.

„În ziua în care plecam, ca să vin la Torino, am luat trenul. M-am gândit cum să scriu ceva și să-mi iau rămas bun de la Napoli. Nu l-am simțit niciodată ca pe un rămas bun, ci mai degrabă ca pe un mesaj. Am vrut să le scriu oamenilor, orașului.

Drumul a durat cinci ore, cred că am plâns timp de patru ore și jumătate, singur, într-un colț.

Nu puteam scrie, era imposibil. În aceeași seară, când eram mai calm, am început să scriu mesajul pe care l-am postat ulterior.

Erau atât de multe lucruri de spus, dar cred că uneori nu există cuvinte, ci doar momente pe care le-ai trăit. Au rămas cu mine și sunt sigur că au rămas și cu oamenii din Napoli.

Din când în când conversez prin videoconferință cu prieteni din Napoli pentru că îmi este dor să le aud accentul. Într-un anumit sens, mă simt ca napolitanii.

În Napoli, poți simți atmosfera Argentinei, a lui Maradona. Acum câteva zile, am vorbit cu muncitorii de la depozit ca să aflu ce fel de cafea foloseau, ca să o pot duce la Torino”, spunea Giovanni Simeone, citat de napolitoday.com.

103 meciuri a jucat Simeone pentru Napoli. A marcat 14 goluri și a reușit 4 pase decisive

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport