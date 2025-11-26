„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere +18 foto
Denis Alibec FOTO: Sport Pictures
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.11.2025, ora 22:12
  • Marius Șumudică (54 de ani), antrenor care a lucrat cu Denis Alibec (34 de ani), a vorbit despre situația atacantului de la FCSB

Deși a fost adus în vară pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor formației lui Charalambous, Alibec nu a reușit să se impună la gruparea roș-albastră, devenind doar jucător de lot.

Marius Șumudică, cel care l-a antrenat pe Alibec la Astra Giurgiu, a vorbit despre situația atacantului și a mărturisit că și-a dorit să îl transfere la una dintre echipele importante pe care le-a antrenat.

Marius Șumudică, despre situația lui Denis Alibec: „Eu n-aș accepta. Cred că are o înțelegere cu Becali”

Tehnicianul este de părere că Denis Alibec a acceptat statutul de rezervă la FCSB în speranța că va putea pleca la o altă echipă în perioada de transferuri din iarnă.

Șumudică, fost atacant în anii '90-2000, a spus că nu ar fi acceptat ceea ce i se întâmplă lui Alibec. Mai mult, acesta a declarat că a vrut să îl transfere pe atacant la Rapid, însă Gheorghe Hagi nu a dorit să renunțe la acesta.

„Nu înțeleg. Cred că este o înțelegere: «Stai cuminte, că la iarnă pleci». Cu tot respectul, eu nu aș fi acceptat așa ceva. Nu ai un număr 9, iar Bîrligea nu joacă. Ok, îl bagi pe Stoian că ai probleme cu regula U21. Eu i-am spus lui Gigi.

Mi-a dat dreptate de fiecare dată. La FCSB problema e underul. Nu poți să ajungi să joci cu Toma fundaș dreapta. Ba joacă Cercel pe dreapta, ba îl bagi central. Cum să ai continuitate?

Nu înțeleg pasivitatea lui Alibec. Eu am lucrat cu el. Probabil a avut o discuție cu Gigi și i-a spus că îl lasă să plece. Eu, să fiu Alibec, nu accept să nu joc când știu că pot ajuta echipa”, a declarat Șumudică, conform fanatik.ro.

Alibec a fost primul jucător pe care eu mi l-am dorit la Rapid. Am vorbit cu Alibec personal. Hagi i-a spus domnului Șucu că retrogradează fără Alibec. E inventiv, fix pe spiritul giuleștean Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
