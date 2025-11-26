Chivu are competiție Diego Simeone s-a autopropus în locul românului la Inter: „Mă văd antrenor acolo”
Chivu are competiție Diego Simeone s-a autopropus în locul românului la Inter: „Mă văd antrenor acolo"

Publicat: 26.11.2025, ora 00:55
Actualizat: 26.11.2025, ora 00:56
  • Diego Simeone (55 de ani), antrenorul celor de la Atletico Madrid, s-a autopropus pentru postul de antrenor la Inter.
  • Argentinianul i-a lăudat pe „nerrazuri” înaintea duelului direct.
  • Atletico Madrid - Inter se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Civitas Metropolitano, în etapa #5 din Liga Campionilor.

Meciul va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Diego Simeone s-a autopropus în locul lui Chivu: „Îmi pot imagina o perioadă la Inter”

După aproape 14 sezoane petrecute pe banca celor de Atletico Madrid, „Cholo” Simeone a dat de înțeles că un nou început la Inter i-ar surâde:

„Nu sunt sigur pentru că nu depinde de mine, dar mă văd antrenând Inter în cariera mea”, a spus antrenorul argentinian, la conferința de presă premergătoare meciului, potrivit Gazzetta dello Sport.

Totuși, în prezent, postul este ocupat de Cristi Chivu, iar președintele clubului, Giuseppe Marotta, și-a arătat, de curând, susținerea față de antrenorul român.

M-a mirat că oamenii au fost surprinși de talentul lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante.

Unii l-au menționat chiar și pe Mourinho, care, cu tot respectul… Dacă nu aș fi avut curajul, aș fi regretat”, a spus oficialul celor de la Inter, în urmă cu două săptămâni.

Cifrele sunt în favoarea lui Chivu

Postul de antrenor al lui Chivu la Inter nu pare să fie amenințat, deși a pierdut Derby della Madonnina, 0-1.

„Nerazzurii” se află pe locul 4 în Serie A, cu 24 de puncte la numai trei lungimi în spatele liderului AS Roma.

Mai mult, Inter are maxim de puncte în Liga Campionilor după prima jumătate a fazei principale, alături de Arsenal și Bayern Munchen.

2,25 puncte per meci
este media lui Cristian Chivu, în toate competițiile, pe banca formației de pe „Giuseppe Meazza”

Diego Simeone: „Cifrele vorbesc de la sine”

Diego Simone a urmărit atent pe Inter în derby-ul cu AC Milan, 0-1 și a fost plăcut surprins de evoluția italienilor.

„Joacă bine, cu caracter. Au idei clare, mai ales în situațiile de atac, și au un lot incredibil. Am urmărit meciul cu Milan, mai ales a doua repriză.

Inter a fost proactivă pe tot parcursul jocului, creând ocazii de gol pe care nu le-a transformat, dar ar fi putut câștiga. Milan a profitat de ocazii și s-a apărat compact.

Cât despre Liga Campionilor, cifrele vorbesc de la sine, așa că trebuie să ducem meciul acolo unde credem că putem face rău adversarului”, a spus antrenorul celor de la Atletico Madrid.

Liga Campionilor antrenor serie a Inter Milano Diego Simeone
