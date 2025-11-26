Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”
Ion Geolgău
Conference League

Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 22:14
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 22:14
  • Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz.
  • Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45.
  • Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.

Aflat la prima apariție publică după ce a fost dat afară de la FRF, Geolgău a rememorat duelurile cu echipele germane și a explicat ce trebuie să facă oltenii pentru a obține un rezultat pozitiv.

Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește și
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat

Ion Geolgău, mesaj pentru U Craiova: „Eu nu sunt fan al fotbalului german”

Geolgău a vorbit despre stilul fotbalului german, pe care îl consideră riguros și extrem de organizat, indiferent de nivelul competițional:

„Sunt multe amintiri plăcute (n.r. - din meciurile cu nemții din cariera sa de jucător). Chiar dacă unele s-au întâmplat să fie înfrângeri, dar în perioada aceea, jucându-se tur-retur, aveai șansa, dacă ai fi marcat în deplasare, să poți să mergi mai departe în caz de egalitate totală la sfârșitul celor două meciuri.

Fotbalul german are specificul lui. Se bazează pe disciplină, o bună organizare, începând de la juniori până la echipele mari.

Ei nu tratează așa cum tratăm noi, latinii, meciurile amicale sau meciurile oficiale, atunci când conducem, când avem avantaj, când lucrurile merg bine, noi o lăsăm mai moale, o dăm de multe ori încet”.

Eu nu sunt fan al fotbalului german, chit că am zis, la organizare, la tot ce vrei, sunt top. Ion Geolgău
  • Fostul internațional a marcat în celebra remiză cu Kaiserslautern (3-3 la general), meci care a dus Craiova mai departe în cupele europene.

Ion Geolgău: „Ambiția nostră este recunoscută în străinătate”

Oltenii sunt în căutarea victoriei cu numărul 2 în grupa XXL din Conference League. U Craiova se află pe locul 20, cu patru puncte, după cele trei meciuri jucate.

Întrebat cum trebuie pregătit meciul cu Mainz, o echipă care are maximum de puncte în Conference, a spus:

„Noi trebuie să ne gândim ce înseamnă o victorie împotriva lor.

Ambiția noastră este recunoscută și prin străinătate. Se spune peste tot că suntem un club care are o tradiție frumoasă, are jucători buni, o organizare la nivelul României, dacă nu cea mai bună, la nivel de club.

Toate aceste lucruri pozitive ar trebui să meargă la vestiar, să ajungă la urechile jucătorilor, să aibă încredere că pot să învingă și la sfârșit să ne bucurăm cu toții de un rezultat așa cum ne dorim noi.

Dacă nu ai spiritul de învingător, dacă nu demonstrezi că ești bărbat, nu are rost să te prezinți. Sita cerne, nu au decât de câștigat”.

Fostul fotbalist de la U Craiova, Argeș sau Aris Limassol, a vorbit și despre Mainz.

„E un club cu tradiție. Un club care a dat, printre alții, doi antrenori foarte tineri. Mă refer la Klopp și la Tuchel. Deci pun bază pe tineret, pe antrenorii foarte tineri.

Au o politică internă care dă rezultate.În istoria lor de peste 100 de ani n-au avut performanțe mari, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi subestimăm.

Ion Geolgău: „Dacă nu ieși fără zgârieturi, nu ai cum să te bucuri. Am auzit-o de la Oblemenco”

Geolgău crede că elevii lui Filipe Coelho trebuie să fie implicați total și să iasă de pe teren cu zgârieturi, semn că au luptat până la capăt.

„Eu sper să-l câștigăm cu inima, cu sacrificii. Într-un meci, dacă ieși fără zgârieturi de pe teren, nu ai cum să te bucuri. Am auzit-o de la unul dintre cei mai importanți ai Craiovei, expresia asta, de la Ion Oblemenco.

După meciurile cu rezultate bune ale noastre, majoritatea se plângeau că au probleme care necesitau prezența doctorului în imediata apropiere.

Fără sacrificiu, fără să muncești, să lupți, nu ai cum să câștigi dacă dai totul pentru echipă în proporție de 99 la sută. Există și meciuri în care poți să lupți și nu îți iese

Pentru meciul cu echipa din Germania s-au vândut peste 25.000 de bilete din cele 30.000 posibile. Geolgău a transmis și un mesaj pentru public:

Publicul trebuie să aibă încredere, să nu dispere, pentru că la fotbal, până la ultimul fluier, trebuie să crezi în șansa ta. Ion Geolgău

De ce a fost dat Ion Geolgău dat afară de FRF

Gazetadecluj.ro a dezvăluit că Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame al cărei copil urma să participe la o selecție, FRF a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Mesajele publicate de sursa citată sunt unele cu tentă sexuală, în care oficialul FRF îi face avansuri mamei juniorului respectiv.

Legendarul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

Federația a explicat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește și
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta

Programul U Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

DOZAT CU OPTIMISM  Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”
Europa League
20:21
DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”
Citește mai mult
DOZAT CU OPTIMISM  Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
17:20
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Universitatea Craiova mainz conference league ion geolgau
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share