Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz.

Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.

Aflat la prima apariție publică după ce a fost dat afară de la FRF, Geolgău a rememorat duelurile cu echipele germane și a explicat ce trebuie să facă oltenii pentru a obține un rezultat pozitiv.

Ion Geolgău, mesaj pentru U Craiova: „Eu nu sunt fan al fotbalului german”

Geolgău a vorbit despre stilul fotbalului german, pe care îl consideră riguros și extrem de organizat, indiferent de nivelul competițional:

„Sunt multe amintiri plăcute (n.r. - din meciurile cu nemții din cariera sa de jucător). Chiar dacă unele s-au întâmplat să fie înfrângeri, dar în perioada aceea, jucându-se tur-retur, aveai șansa, dacă ai fi marcat în deplasare, să poți să mergi mai departe în caz de egalitate totală la sfârșitul celor două meciuri.

Fotbalul german are specificul lui. Se bazează pe disciplină, o bună organizare, începând de la juniori până la echipele mari.

Ei nu tratează așa cum tratăm noi, latinii, meciurile amicale sau meciurile oficiale, atunci când conducem, când avem avantaj, când lucrurile merg bine, noi o lăsăm mai moale, o dăm de multe ori încet”.

Eu nu sunt fan al fotbalului german, chit că am zis, la organizare, la tot ce vrei, sunt top. Ion Geolgău

Fostul internațional a marcat în celebra remiză cu Kaiserslautern (3-3 la general), meci care a dus Craiova mai departe în cupele europene.

Ion Geolgău: „Ambiția nostră este recunoscută în străinătate”

Oltenii sunt în căutarea victoriei cu numărul 2 în grupa XXL din Conference League. U Craiova se află pe locul 20, cu patru puncte, după cele trei meciuri jucate.

Întrebat cum trebuie pregătit meciul cu Mainz, o echipă care are maximum de puncte în Conference, a spus:

„Noi trebuie să ne gândim ce înseamnă o victorie împotriva lor.

Ambiția noastră este recunoscută și prin străinătate. Se spune peste tot că suntem un club care are o tradiție frumoasă, are jucători buni, o organizare la nivelul României, dacă nu cea mai bună, la nivel de club.

Toate aceste lucruri pozitive ar trebui să meargă la vestiar, să ajungă la urechile jucătorilor, să aibă încredere că pot să învingă și la sfârșit să ne bucurăm cu toții de un rezultat așa cum ne dorim noi.

Dacă nu ai spiritul de învingător, dacă nu demonstrezi că ești bărbat, nu are rost să te prezinți. Sita cerne, nu au decât de câștigat”.

Fostul fotbalist de la U Craiova, Argeș sau Aris Limassol, a vorbit și despre Mainz.

„E un club cu tradiție. Un club care a dat, printre alții, doi antrenori foarte tineri. Mă refer la Klopp și la Tuchel. Deci pun bază pe tineret, pe antrenorii foarte tineri.

Au o politică internă care dă rezultate.În istoria lor de peste 100 de ani n-au avut performanțe mari, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi subestimăm.

Ion Geolgău: „Dacă nu ieși fără zgârieturi, nu ai cum să te bucuri. Am auzit-o de la Oblemenco”

Geolgău crede că elevii lui Filipe Coelho trebuie să fie implicați total și să iasă de pe teren cu zgârieturi, semn că au luptat până la capăt.

„Eu sper să-l câștigăm cu inima, cu sacrificii. Într-un meci, dacă ieși fără zgârieturi de pe teren, nu ai cum să te bucuri. Am auzit-o de la unul dintre cei mai importanți ai Craiovei, expresia asta, de la Ion Oblemenco.

După meciurile cu rezultate bune ale noastre, majoritatea se plângeau că au probleme care necesitau prezența doctorului în imediata apropiere.

Fără sacrificiu, fără să muncești, să lupți, nu ai cum să câștigi dacă dai totul pentru echipă în proporție de 99 la sută. Există și meciuri în care poți să lupți și nu îți iese”

Pentru meciul cu echipa din Germania s-au vândut peste 25.000 de bilete din cele 30.000 posibile. Geolgău a transmis și un mesaj pentru public:

Publicul trebuie să aibă încredere, să nu dispere, pentru că la fotbal, până la ultimul fluier, trebuie să crezi în șansa ta. Ion Geolgău

De ce a fost dat Ion Geolgău dat afară de FRF

Gazetadecluj.ro a dezvăluit că Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame al cărei copil urma să participe la o selecție, FRF a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Mesajele publicate de sursa citată sunt unele cu tentă sexuală, în care oficialul FRF îi face avansuri mamei juniorului respectiv.

Legendarul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

Federația a explicat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Programul U Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

