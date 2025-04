Gloria Buzău - Poli Iași 0-1. Vasile Miriuță (56 de ani), tehnicianul moldovenilor, a oferit primele reacții după victoria care a dus echipa la 7 puncte distanța de locurile direct retrogradibile.

Tehnicianul nu se mulțumește doar cu atât și le atrage atenția jucătorilor că mai sunt încă 15 puncte în joc.

Vasile Miriuță și Mihai Bordeianu au subliniat jocul bun al ieșenilor, total diferit de cel din partida precedentă cu Oțelul Galați, scor 0-1.

Gloria Buzău - Poli Iași 0-1 . Miriuță: „Am demonstrat că avem spirit”

Tehnicianul formației din Copou crede că diferența în astfel de meciuri o fac micile detalii și specularea greșelilor adversarului.

„Câștigă cine face greșeli mai puține, pentru că echipele sunt echilibrate, nu poți spune că una e mai bună decât cealalta. Diferența se face la micile detalii, cum am speculat noi foarte bine la gol, am avut două-trei ocazii să facem 2-0.

Am făcut o partidă bună, cu o echipă bună, sunt bucuros cu aceste 3 puncte, ne-am distanțat la 7 puncte, acum trebuie să facem altele. Astăzi a fost diferență mare între meciul de la Galați și acesta, am demonstrat că avem spirit și caracter. Suntem jucători la Poli Iași, orașul merită o echipă în prima ligă.

Vom face un antrenament sâmbătă, duminică le dau o zi liberă. În rest de luni la treabă, să nu se mai gândească la libere. Liberi vom fi doar la doi metri sub pământ”, a declarat Miriuță după meci, la Digi Sport.

Întrebat dacă va continua pe banca lui Poli Iași și sezonul viitor, antrenorul a răspuns:

„Sincer chiar nu știu, am semnat până în vară, voi discuta mai departe, nu mă gândesc la asta, mai avem 5 jocuri, mai sunt 15 puncte în joc. Mă gândesc la meciul cu Botoșani de duminică”.

Mihai Bordeianu: „Am realizat că trebuie să facem mai mult”

Bordeianu a comentat și el despre diferența de atitudine între ultimele două meciuri disputate de echipa sa.

„Cred că am avut ocazii foarte clare, nu se poate să ratăm asemenea ocazii. Din fericire, am luat 3 puncte. În lupta pentru salvare, cum am mai spus, orice victorie te duce sus și asta e cel mai important.

Ne-am uitat la meci (n.r. - cu Oțelul 0-1), am văzut și am conștientizat fiecare că n-am avut atitudinea corectă pentru un meci oficial și cred că fiecare a realizat că trebuie să facem mai mult și asta s-a văzut astăzi.

Le-am spus și băieților în vestiar că atitudinea face diferența, astăzi sunt fericit că am câștigat.

Am mărit distanța față de locurile directe și astfel putem pregăti meciul cu Botoșani în liniște, avem o săptămână, acum sperăm ca Mister să ne dea și nouă una-două zile libere”, a spus Bordeianu, la finalul patidei.