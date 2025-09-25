- Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mats Deijl (28 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu contra campioanei României.
- Fundașul olandez e de părere că echipa sa nu a fost suficient de eficientă la fazele ofensive.
FCSB a început cu dreptul faza principală din Europa League și a plecat acasă cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Deventer.
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mats Deijl: „Ei au fost eficienți”
FCSB a deschis scorul în minutul 13 prin David Miculescu, iar apoi, pe tot parcursul meciului, Târnovanu a închis poarta campioanei cu mai multe intervenții incredibile.
„De ce n-am marcat? Bună întrebare. Am avut multă posesie și am dominat, dar totul se rezumă la a marca. Ei au fost eficienți. Noi n-am reușit să finalizăm cum trebuie. În cupele europene, totul e foarte strâns, iar meciurile se decid în detalii.
Putem învăța multe din acest meci. Dacă nu îți valorifici ocaziile, un singur gol le ajunge adversarilor pentru a câștiga”, a declarat Mats Deijl, pentru Ziggosport, potrivit sport.ro.
Pentru FCSB urmează acum meciul cu Oțelul Galați, duminică, de la 20:30, în Liga 1, iar joia viitoare se pregătește pentru un nou duel european, acasă, de la 19:45, cu Young Boys.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)