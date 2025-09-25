Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mats Deijl (28 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu contra campioanei României.

Fundașul olandez e de părere că echipa sa nu a fost suficient de eficientă la fazele ofensive.

FCSB a început cu dreptul faza principală din Europa League și a plecat acasă cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Deventer.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Mats Deijl: „Ei au fost eficienți”

FCSB a deschis scorul în minutul 13 prin David Miculescu, iar apoi, pe tot parcursul meciului, Târnovanu a închis poarta campioanei cu mai multe intervenții incredibile.

„De ce n-am marcat? Bună întrebare. Am avut multă posesie și am dominat, dar totul se rezumă la a marca. Ei au fost eficienți. Noi n-am reușit să finalizăm cum trebuie. În cupele europene, totul e foarte strâns, iar meciurile se decid în detalii.

Putem învăța multe din acest meci. Dacă nu îți valorifici ocaziile, un singur gol le ajunge adversarilor pentru a câștiga”, a declarat Mats Deijl, pentru Ziggosport, potrivit sport.ro.

Pentru FCSB urmează acum meciul cu Oțelul Galați, duminică, de la 20:30, în Liga 1, iar joia viitoare se pregătește pentru un nou duel european, acasă, de la 19:45, cu Young Boys.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

- Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

- Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

- Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

