Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea"
Unirea Slobozia. Foto: Facebook, @Potor Alexandru
Superliga

Se pregătesc să revină acasă Anunțul șefului LPF: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea”

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 22.11.2025, ora 19:43
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 19:43
  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a anunțat că va trimite delegații pentru omologarea stadionului din Slobozia imediat ce administrația locală va transmite că lucrările sunt gata.

După aproximativ doi ani în care și-au disputat meciurile de pe teren propriu la Clinceni, elevii lui Andrei Prepeliță sunt tot mai aproape de a juca din nou în fața propriilor suporteri.

Unirea Slobozia se pregătește să revină acasă: „Când ne anunță, trimit imediat oamenii să facă omologarea”

„Din câte știu, Slobozia urmează să se mute până la finalul anului pe noul stadion. Când ne vor anunța cei de acolo, trimit imediat oamenii să facă omologarea. Ei așa au promis.

Trebuia să fie gata în vară, dar s-a mai prelungit până acum. Cum s-a amânat totul în țara asta și sunt unele probleme.

Ați văzut și ce se întâmplă cu stadionele din Timișoara, Constanța sau în alte părți, care sunt în curs de construire.

La Slobozia este totul pe final, iar la Clinceni s-au făcut unele schimbări, s-au modernizat vestiarele”, a declarat Gino Iorgulescu, conform digisport.ro.

Unirea Slobozia a jucat departe de publicul propriu și a fost nevoită să se adapteze la condițiile de la Clinceni, stadion de care s-au plâns mai mulți oficiali din Superliga.

Modernizari la stadionul din Clinceni. FOTO GOLAZO.ro
Modernizari la stadionul din Clinceni. FOTO GOLAZO.ro

Pe 30 octombrie, primarul Alexandru Potor anunța că gazonul este montat, sistemele de drenaj funcționează, iar pista de atletism este pregătită pentru turnarea tartanului.

Singurul element rămas în lucru era instalarea celor patru stâlpi pentru nocturnă, potrivit sursei citate.

Cred că 4.500 de locuri le vom avea pline la fiecare meci. Plus un gazon impecabil, avem mare încredere, pentru că e același om care a pus suprafața de joc de la Craiova, din Ghencea, de la Sibiu și Arena Națională. Ilie Lemnaru, președinte Unirea Slobozia

Facilitățile noii arene „1 Mai” din Slobozia:

  • Teren nou cu gazon hibrid (105x68 m)
  • Piste de atletism cu tartan (5 culoare, 400 m lungime)
  • Suprafață construită: 2.483 mp
  • Gazon: 8.084 mp
  • Piste de alergare: 2.968 mp
  • Sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electrică
  • Zone de protecție conform standardelor
11
este locul ocupat de Unirea Slobozia în Superliga, cu 18 puncte acumulate, în urma celor 17 meciuri jucate

