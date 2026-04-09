„Echipa are nevoie să fie trezită”  Fostul președinte de la Rapid, despre Constantin Gâlcă: „I-ar trebui puțină încărcătură” 

Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președintele al Rapidului, a vorbit despre situația de pe banca grupării giuleștene și a spus ce ar trebui să schimbe Constantin Gâlcă (54 de ani).

Fostul președinte rapidist consideră că Gâlcă nu s-a adaptat stilului cu care suporterii rapidiști sunt obișnuiți.

Grigore Sichitiu: „Echipa are nevoie să fie puțin trezită”

Sichitiu consideră că Gâlcă ar trebui să adopte un stil mai energic și agresiv pe banca tehnică.

„Gâlcă nu s-a viciat cu nebunia Rapidului. Poate i-ar trebui puțină încărcătură, ca să transmită jucătorilor. Contrastează foarte mult cu spiritul Rapidului. El este foarte calm și detașat.

Ar trebui să le transmită și el jucătorilor puțină agresivitate, puțină energie. Echipa are nevoie să fie puțin trezită!”, a declarat fostul conducător al Rapidului, conform prosport.ro.

Grigore Sichitiu a ocupat funcția de președinte al Rapidului în perioada decembrie 2006 - iulie 2009.

Pe locul al treilea al clasamentului în acest moment, la cinci puncte distanță de lidera U Cluj, Rapid va juca în etapa a patra a play-off-ului pe teren propriu, împotriva lui FC Argeș.

Partida este programată pe 13 aprilie, de la 18:30.

