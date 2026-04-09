Nicolae Dică, din nou la FCSB?  Răspunsul tehnicianului: „Niciodată să nu spui niciodată, dar...”

Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre mandatele anterioare pe banca celor de la FCSB.

Dică a rămas fără echipă de mai bine de 6 luni, după despărțirea de Concordia Chiajna, iar acum a discutat despre posibilitatea unei reveniri la clubul unde a activat și ca jucător, și ca antrenor.

Nicolae Dică: „În așa condiții nu m-aș mai duce”

Întreabat dacă a fost nevoit, în mandatele anterioare, să facă o schimbare cu care nu era de acord, Dică a răspuns:

„Au fost momente da, dar în general vorbeam înainte de joc. Vorbeam cu Meme (n.r. - Mihai Stoica), cu patronul, înainte de joc.

Îi avem pe bancă pe ăia, pe ăia, vedem cine ar intra”, a spus fostul tehnician al celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Cât despre o revenire la FCSB, în contextul în care patronul Gigi Becali ar continua să intervină în decizii, Dică a transmis: „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”.

Dică a pregătit FCSB în două rânduri, între iunie 2017 și decembrie 2018, adunând 80 de partide, respectiv între iulie 2022 și noiembrie 2022, când a bifat alte 23 de meciuri pe banca roș-albaștrilor.

Ulterior, tehnicianul a mai pregătit CS Mioveni, FC U Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și Concordia Chiajna.

