Cosmin Contra FOTO: Sport Pictures
Diverse

„A fost un exemplu” Cosmin Contra, despre Mircea Lucescu: „Românii sunt mai apreciați în străinătate decât în țară”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 21:13
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 21:13
  • Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre decesul legendarului antrenor Mircea Lucescu.
  • Contra s-a arătat dezamăgit de faptul că legendele României sunt mai apreciate în străinătate decât în țara noastră.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Citește și
Citește mai mult
Cosmin Contra, despre Mircea Lucescu: „A fost un exemplu pentru noi”

Cosmin Contra a vorbit despre importanța lui Mircea Lucescu în fotbal:

„Mircea Lucescu a fost un exemplu pentru noi, antrenorii tineri, care am crescut văzându-l având performanțe peste tot în Europa și ne-a făcut să înțelegem că școala de antrenori din România are nivel pentru a antrena oriunde în lume.

Încrederea pe care Mircea Lucescu ne-a dat-o de-a lungul timpului a însemnat mult pentru noi. Pierdem unul dintre cei mai mari antrenori, cu un caracter extraordinar, a demonstrat-o din decembrie și până acum.

Cu toate problemele medicale pe care le-a avut, și-a dorit foarte mult să stea pe bancă, să încerce să ducă România la Mondial după foarte mult timp.

Este foarte de apreciat acest lucru, în condițiile în care poate orice altă persoană s-ar fi dedicat exclusiv tratamentelor să se facă bine”, a declarat Cosmin Contra, conform sport.ro.

Cosmin Contra: „Românii sunt mai apreciați în străinătate decât în România”

Tehnicianul român consideră că Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie mai apreciat de către români:

„Din păcate, probabil românii sunt mai apreciați în străinătate decât în România. Se scrie foarte puțin despre performanțele unor personalități din România față de ceea ce trebuie să se scrie.

Ne aducem aminte de ceea ce a făcut antrenorul și persoana Lucescu doar acum când a trecut în neființă.

Condoleanțe familiei, condoleanțe fotbalului românesc, pentru că am pierdut un om important în sportul românesc”, a mai spus Cosmin Contra.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
Citește și

Superliga
20:40
Citește mai mult
Campionate
20:35
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

mircea lucescu Cosmin Contra doliu deces
Știrile zilei din sport
Nationala
09.04
Citește mai mult
Superliga
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Campionatul Mondial
09.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
22:16
20:02
22:20
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
Diverse
09.04
Citește mai mult
B365
08.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share