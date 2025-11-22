Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final  nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv
Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Interziși la CM 2026! SUA confirmă că toți fanii a două naționale calificate la turneul final nu vor avea voie să intre în țară » Din ce motiv

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 15:17
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 15:40
  • Fanii selecționatelor din Haiti și Iran au primit interzis în SUA și nu își vor putea susține favoriții din tribune pe parcursul CM 2026.
  • Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Pe 4 iunie, Donald Trump, președintele SUA, a emis un decret care prevede restricționarea intrării cetățenilor străini pentru a proteja Statele Unite de teroriștii străini și de alte amenințări la adresa securității naționale și a siguranței publice.

Cetățenii din Haiti și Iran, interziși în SUA pe parcusul CM 2026

Proclamația prezidențială restricționează intrarea în Statele Unite a persoanelor din 19 țări. Printre cele menționate se află atât Haiti, cât și Iran.

Departamentul de stat al SUA a confirmat, vineri, că Administrația Trump nu va face nicio excepție în ceea ce privește fanii care își doresc să intre pe teritoriul țării nord-americane pentru a-și vedea favoriții pe viu, scrie politico.com.

Astfel, singura modalitate prin care fanii din Haiti și Iran vor putea fi prezenți în tribune la Cupa Mondială este ca cele două selecționate să fie repartizate în grupe ce se vor juca în Canada sau Mexic.

Haiti revine la Cupa Mondială pentru prima dată din 1974 încoace, în timp ce Iran va fi prezentă la turneul final pentru a patra oară consecutiv.

Ce spune decretul emis de Donald Trump în legătură cu cetățenii din Haiti și Iran

„Sute de mii de imigranți haitieni ilegali au invadat Statele Unite în timpul administrației Biden. Acest aflux dăunează comunităților americane prin crearea de riscuri acute de creștere a ratelor de depășire a permisului de ședere, de înființare de rețele criminale și de alte amenințări la adresa securității naționale.

După cum este bine cunoscut, Haiti nu are o autoritate centrală cu suficientă disponibilitate și diseminare a informațiilor necesare în domeniul aplicării legii pentru a se asigura că cetățenii săi nu subminează securitatea națională a Statelor Unite.

Intrarea în Statele Unite a cetățenilor din Haiti în calitate de imigranți și non-imigranți este suspendată în totalitate”, se arată în decretul lui Donald Trump, potrivit whitehouse.gov.

Cât despre Iran, sursa menționată notează:

„Iranul este un stat care sponsorizează terorismul. Iranul refuză în mod regulat să coopereze cu Guvernul Statelor Unite în identificarea riscurilor de securitate, este sursa unor acte teroriste semnificative în întreaga lume și, de-a lungul istoriei, a refuzat să-și accepte înapoi cetățenii expulzați.

Intrarea în Statele Unite a cetățenilor iranieni în calitate de imigranți și non-imigranți este suspendată în totalitate”.

Cele 42 de naționale calificate din 48, la CM 2026

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Washington. Câștigătoarele barajelor nu vor fi cunoscute atunci.

  • America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;
  • Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;
  • Oceania: Noua Zeelandă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
SUA Cupa Mondiala haiti iran donald trump cm 2026
