Probleme la U Craiova? Contră între Coelho și secundul Petrea la meciul cu FC Argeș: „E mai impulsiv, mai coleric" » Ce s-a întâmplat
Foto: Sport Pictures
Probleme la U Craiova? Contră între Coelho și secundul Petrea la meciul cu FC Argeș: „E mai impulsiv, mai coleric" » Ce s-a întâmplat

George Neagu
Publicat: 22.11.2025, ora 14:02
Actualizat: 22.11.2025, ora 14:04
  • FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. În timpul meciului de la Mioveni, Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și Toni Petrea (50 de ani), secundul echipei, au avut parte de un moment tensionat.
  • Pavel Badea (58 de ani), directorul clubului, a venit cu lămuriri privind incidentul din tabăra Craiovei.

Concret, în timpul meciului de vineri dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, 1-2, Toni Petrea, antrenorul secund al oltenilor, țipa la jucători. În acel moment, Filipe Coelho, noul antrenor al echipei, i-a cerut să nu mai urle, printr-un gest făcut cu mâinile.

Pavel Badea: „Va trebui să existe o armonizare între ei doi”

Întrebat despre momentul tensionat dintre Coelho și Petrea, Pavel Badea, directorul Universității Craiova, a precizat:

„Gândiți-vă că nici ei nu se cunosc unul pe altul de foarte mult timp. E clar că va trebui să existe o armonizare între ei doi, din punct de vedere caracterial, din punct de vedere a ceea ce dorește antrenorul principal.

Toni Petrea e mai impulsiv, mai coleric, pe când Coelho are un stil de a se comporta mult mai reținut, de aceea este clar că în următoarea perioadă ei doi vor avea discuții lămuritoare și vor găsi numitorul comun în ceea ce își dorește și unul, și altul.

Eu cred că Toni Petrea a fost adus, în primul rând, pentru a exista comunicarea necesară între club și antrenorul principal.

Totodată, cred că există dorința managementului de a avea echilibru în staff-ul tehnic, în ceea ce vizează relația cu toți cei care sunt în jurul echipei. Cred că a fost bună intenție și o decizie care vom vedea în viitor dacă a fost de bun augur sau nu”, a declarat Pavel Badea, potrivit prosport.ro.

La scurt timp după sosirea sa în Bănie, Filipe Coelho a anunțat noul staff tehnic al clubului, din care face parte și Toni Petrea, care este antrenor secund.

Tehnicianul portughez a debutat cu o victorie la Universitatea Craiova, 2-1 cu FC Argeș. Golurile oltenilor au fost marcate de Ștefan Baiaram, în minutul 33, și Monday Etim, 10 minute mai târziu.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1635
2FC Botoșani1632
3U Craiova1732
4Dinamo1630
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1625
7Oțelul Galați1623
8UTA Arad1622
9FCSB1620
10U Cluj1620
11Unirea Slobozia1718
12CFR Cluj1616
13Csikszereda1716
14Petrolul Ploiești1615
15Hermannstadt1611
16Metaloglobus București167

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Universitatea Craiova liga 1 Pavel Badea fc arges toni petrea Filipe Coelho
Mai multe știri de ultimă oră

