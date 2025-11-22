Probleme la U Craiova?  Contră între Coelho și secundul Petrea la meciul cu FC Argeș: „E mai impulsiv, mai coleric” » Ce s-a întâmplat

FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2 . În timpul meciului de la Mioveni, Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și Toni Petrea (50 de ani), secundul echipei, au avut parte de un moment tensionat.

Concret, în timpul meciului de vineri dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, 1-2, Toni Petrea, antrenorul secund al oltenilor, țipa la jucători. În acel moment, Filipe Coelho, noul antrenor al echipei, i-a cerut să nu mai urle, printr-un gest făcut cu mâinile.

Pavel Badea: „Va trebui să existe o armonizare între ei doi”

Întrebat despre momentul tensionat dintre Coelho și Petrea, Pavel Badea, directorul Universității Craiova, a precizat:

„Gândiți-vă că nici ei nu se cunosc unul pe altul de foarte mult timp. E clar că va trebui să existe o armonizare între ei doi, din punct de vedere caracterial, din punct de vedere a ceea ce dorește antrenorul principal.

Toni Petrea e mai impulsiv, mai coleric, pe când Coelho are un stil de a se comporta mult mai reținut, de aceea este clar că în următoarea perioadă ei doi vor avea discuții lămuritoare și vor găsi numitorul comun în ceea ce își dorește și unul, și altul.

Eu cred că Toni Petrea a fost adus, în primul rând, pentru a exista comunicarea necesară între club și antrenorul principal.

Totodată, cred că există dorința managementului de a avea echilibru în staff-ul tehnic, în ceea ce vizează relația cu toți cei care sunt în jurul echipei. Cred că a fost bună intenție și o decizie care vom vedea în viitor dacă a fost de bun augur sau nu”, a declarat Pavel Badea, potrivit prosport.ro.

La scurt timp după sosirea sa în Bănie, Filipe Coelho a anunțat noul staff tehnic al clubului, din care face parte și Toni Petrea, care este antrenor secund.

Tehnicianul portughez a debutat cu o victorie la Universitatea Craiova, 2-1 cu FC Argeș. Golurile oltenilor au fost marcate de Ștefan Baiaram, în minutul 33, și Monday Etim, 10 minute mai târziu.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 UTA Arad 16 22 9 FCSB 16 20 10 U Cluj 16 20 11 Unirea Slobozia 17 18 12 CFR Cluj 16 16 13 Csikszereda 17 16 14 Petrolul Ploiești 16 15 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

