Fierbe Turcia Noi decizii luate în ancheta pariurilor ilegale:  sute de fotbaliști suspendați! „Vrem să curățăm fotbalul”

Comisia de Disciplină din cadrul Federației de Fotbal din Turcia (TFF) a anunțat că 638 de fotbaliști s-au ales cu suspendări de la 45 de zile la 12 luni, în scandalul pariurilor.

Decizia vine după ce la începutul acestei luni, Federația de Fotbal din Turcia a suspendat 149 de arbitri între 8 și 12 luni, în urma unei anchete interne privind pariurile ilegale.

638 de fotbaliști din Liga 3 a Turciei, suspendați pentru pariuri ilegale

Comisia de Disciplină a Federației de Fotbal din Turcia a decis, miercuri, suspendarea pe diferite durate a 638 de fotbaliști ce evoluează în Liga 3, potrivit fotomac.com.tr.

Găsiți vinovați în scandalul pariurilor ilegale, aceștia s-au ales cu sancțiuni cuprinse de la 45 de zile la 12 luni.

🚨 PFDK, BAHİS CEZALARINI AÇIKLADI!



💥 3. Lig’den 638 futbolcuya, 45 gün ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verildi. pic.twitter.com/fvFxMVBciJ — A Spor (@aspor) November 20, 2025

Fierbe Turcia

Procurorul-șef al orașului Istanbul, Akin Gurlek, susține că lucrurile nu se vor opri aici, iar ancheta se va extinde de la președinți de club până la comentatori sportivi.

„Este posibil să desfășurăm o altă operațiune în zilele următoare. Vrem să ne curățăm fotbalul nostru, categoric.

Nu vrem ca acest proces să dăuneze ligilor în desfășurare sau comunității fotbalistice. Indiferent de cine va ajunge această anchetă, aceasta va continua până la finalizarea sa.

Îi urmărim pe toți cei care au fost implicați în înșelătorie. În anchete vor fi președinți și conducători de cluburi... Ar putea exista legături între președinți și arbitri, antrenori și comentatori. Investigăm totul”, a afirmat acesta potrivit sursei citate.

Gurlek a declarat că Turcia colaborează cu UEFA și Interpol. Procurorul șef al orașului Istanbul a anunțat că îi monitorizează și pe turcii suspecți că ar fi pariat ilegal în Cipru, Muntenegru și Georgia.

„Unul dintre cele mai importante elemente care ne consolidează poziția este raportul Comisiei de Investigare a Infracțiunilor Financiare.

Avem instituții care colaborează: INTERPOL și UEFA... S-a stabilit că pariurile au loc în Cipru de Nord, Muntenegru și Georgia”, a concluzionat Gurlek.

Turcia, adversara României la barajul pentru CM 2026

Afirmațiile făcute de Akin Gurlek au venit la scurt timp după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026, acolo unde Turcia va întâlni chiar România.

Partida va avea loc pe 26 martie, iar învingătoarea duelului va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la turneul final de anul viitor.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport