Hakan Calhanoglu FOTO: IMAGO
Probleme pentru Chivu Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou » Cât ar putea lipsi mijlocașul turc

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 17:58
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 18:36
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, se confruntă cu noi probleme în acest final de sezon.
  • Hakan Calhanoglu (32 de ani), unul dintre liderii din vestiarul lui Inter, s-a accidentat și ar putea rata finala Cupei Italiei.

După ce a fost indisponibil la partida cu Torino, scor 2-2, situația lui Calhanoglu ar fi una destul de serioasă, acesta fiind în pericol să rateze mai multe partide importante din acest final de sezon.

Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou! Cât ar putea lipsi

Mijlocașul turc ar fi suferit o entorsă la mușchiul soleus, în zona gambei, la piciorul stâng, conform gazzetta.it.

Această accidentare l-ar putea ține pe Calhanoglu departe de gazon aproximativ 2-3 săptămâni, ceea ce ar însemna că acesta ar putea fi indisponibil la finala Cupei Italiei, acolo unde Inter o va înfrunta pe Lazio, pe 13 mai.

De asemenea, acesta va rata partida cu Parma, de pe 3 mai, meci care i-ar putea aduce matematic Interului titlul de campioană, dar și partida cu Lazio din campionat.

13 meciuri
a ratat Hakan Calhanoglu în acest sezon, din cauza accidentărilor

La finalul meciului cu Torino, atunci când a fost întrebat despre situația acestuia, Cristi Chivu a declarat:

„Calhanoglu nu se simțea bine, Dumfries a avut și el probleme. Nu este niciodată ușor să mergi pe anumite stadioane la un moment dat în sezon, după ce ai depus atâta efort”.

