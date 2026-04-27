Probleme pentru Chivu  Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou » Cât ar putea lipsi mijlocașul turc 

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, se confruntă cu noi probleme în acest final de sezon.

Hakan Calhanoglu (32 de ani), unul dintre liderii din vestiarul lui Inter, s-a accidentat și ar putea rata finala Cupei Italiei.

După ce a fost indisponibil la partida cu Torino, scor 2-2, situația lui Calhanoglu ar fi una destul de serioasă, acesta fiind în pericol să rateze mai multe partide importante din acest final de sezon.

Hakan Calhanoglu s-a accidentat din nou! Cât ar putea lipsi

Mijlocașul turc ar fi suferit o entorsă la mușchiul soleus, în zona gambei, la piciorul stâng, conform gazzetta.it.

Această accidentare l-ar putea ține pe Calhanoglu departe de gazon aproximativ 2-3 săptămâni, ceea ce ar însemna că acesta ar putea fi indisponibil la finala Cupei Italiei, acolo unde Inter o va înfrunta pe Lazio, pe 13 mai.

De asemenea, acesta va rata partida cu Parma, de pe 3 mai, meci care i-ar putea aduce matematic Interului titlul de campioană, dar și partida cu Lazio din campionat.

13 meciuri a ratat Hakan Calhanoglu în acest sezon, din cauza accidentărilor

La finalul meciului cu Torino, atunci când a fost întrebat despre situația acestuia, Cristi Chivu a declarat:

„Calhanoglu nu se simțea bine, Dumfries a avut și el probleme. Nu este niciodată ușor să mergi pe anumite stadioane la un moment dat în sezon, după ce ai depus atâta efort”.

