„I-a venit damful de Moet & Chandon" Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum"
„I-a venit damful de Moet & Chandon" Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum"

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 17:46
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 20:49
  • Adrian Porumboiu revine cu acuzații la adresa lui Szabolcs Kovacs, pe care îl asociază cu fratele său, Istvan Kovacs, despre care susține că ar fi fost prezent la sărbătorile de titlu ale CFR Cluj, unde se consuma șampanie, în perioada de dominație a clubului condus de Iuliu Mureșan.

Adrian Porumboiu (75 de ani) a revenit cu declarații extrem de dure la adresa arbitrajului din Superligă, vizându-l pe centralul Szabolcs Kovacs (38 de ani) după faza controversată din derby-ul CFR Cluj - U Cluj (1-0), disputat sâmbătă, 25 aprilie.

Adrian Porumboiu, despre Szabolcs Kovacs: „I-a venit damful de Moet & Chandon”

În centrul criticii se află decizia din minutul 77, când Szabolcs Kovacs a dus mâna la buzunarul tricoului pentru a acorda al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar, dar s-a răzgândit și a renunțat în ultimul moment să-l elimine pe mijlocașul lui CFR Cluj.

După ce ieri a spus „Nu știu ce a fost în mintea lui. Un singur lucru cert trebuia să se întâmple, și anume să acorde avertisment. Galben clar, cu consecința roșu!”, fostul arbitru FIFA a revenit cu noi explicații, într-un ton și mai dur.

„Poate unii stau prost cu memoria”

Porumboiu insistă că faza nu poate fi analizată separat de contextul mai larg al fotbalului românesc din ultimii ani.

„Văd oameni de fotbal care se miră de ce Szabolcs Kovacs a făcut acel gest… Era galben clar și eliminare. Eu doar reamintesc ce a scris presa vremurilor, că poate unii stau prost cu memoria.

Szabolcs Kovacs când a băgat mâna la buzunar să scoată al doilea galben i-a venit damful de șampanie Moet & Chandon și s-a răzgândit. Și-a adus aminte că fratele lui Istvan Kovacs a sărbătorit câștigarea campionatului alături de cei de la CFR Cluj cu șampanie de Moet & Chandon.

Cel care era la pupitru atunci este și acum, mă refer la Iuliu Mureșan”, a declarat Porumboiu pentru GOLAZO.ro.

„Cei de la FRF vorbesc despre integritate? Nu știu ce se întâmplă?”

Acesta a făcut referire și la conducerea Federației Române de Fotbal. „Cei de la Federație nu știu ce se întâmplă, Vassaras sau actualul președinte al Federație? Ei vorbesc despre integritate?

Cum să nu dai galben pentru faultul ăla? Ai dus mâna la buzunar, dar când ai băgat mâna ai zis «stai puțin că e buzunarul gol».

Și-a adus aminte că fratele lui a sărbătorit câștigarea campionatului alături de cei de la CFR Cluj cu șampanie de Moet&Chandon. Ăsta e fotbalul românesc”, a mai declarat Porumboiu.

În final, acesta a comparat situația din România cu scandalurile recente din fotbalul italian, sugerând că în alte campionate astfel de situații sunt tratate mult mai sever din punct de vedere disciplinar și juridic.

Războiul Porumboiu - Istvan Kovacs: „Omul era clar în siajul CFR-ului

Declarațiile lui Adrian Porumboiu nu sunt noi în acest registru critic. Fostul arbitru FIFA a avut, în ultimii ani, poziții constante împotriva lui Istvan Kovacs și a modului în care acesta a fost delegat la meciuri importante, inclusiv partide ale CFR Cluj.

„Eu nu pot să mă uit la meciurile arbitrate de Istvan Kovacs. Este un arbitru tâlhar! Știu ce spun, știu ce s-a întâmplat, cum era trimis la înaintare”, declara Porumboiu în 2023, într-un interviu pentru gsp.ro.

Acesta susținea atunci că arbitrul ar fi avut o apropiere nefirească de anumite cercuri din fotbalul românesc și relua acuzații legate de modul în care ar fi fost delegat la anumite meciuri considerate importante în lupta pentru titlu.

„Știu ce spun, ce s-a întâmplat, cum era trimis la înaintare, cum înainte de meciuri stătea la secretarul general al FRF la un meci Astra - FC Vaslui, deci omul era clar în siajul CFR-ului.

Eu nu pot să închid ochii la măgăriile pe care le face Kovacs. E arbitru internațional, dar nu mă uit la meciurile lui.

Numai când îl văd cât de îngâmfat e și câte relații a avut cu CFR... Nu-l mai dați, mă, la meciurile CFR-ului! Spun asta de 4-5 ani”, a mai declarat fostul finanțator de la Vaslui pentru sursa mai sus menționată.

Deocamdată, avem un singur arbitru care este excepțional, Marian Barbu. Este în afara oricăror bănuieli și arbitrează și perfect. Se vede clar când cineva are treabă cu o echipă: ba un fault, ba un galben, ba o împingere, ba o ținere Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA

