„Chivu oferă șanse tuturor” Hakan Calhanoglu îl compară pe român cu fostul antrenor: „Chivu a fost acceptat imediat. Cu Inzaghi a fost altfel”
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 16:37
  • Hakan Calhanoglu (32 de ani), mijlocașul experimentat al lui Inter Milano, a vorbit despre modul în care Cristi Chivu (45 de ani) a fost primit la echipa italiană.
  • Chivu a fost numit antrenor principal la Inter în iunie 2025, după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, însă anterior lucrase deja alături de nerazzurri.

Înainte să debuteze ca tehnician în Serie A, Chivu a antrenat mai multe grupe de juniori ale lui Inter, alături de care a câștigat titlul Primavera în sezonul 2021/22.

Tot din acea perioadă îl cunoaște și Calhanoglu, deoarece echipa mare obișnuia să facă antrenamente comune cu echipa de tineret.

Hakan Calhanoglu, despre cum l-a primit Inter pe Chivu: „Echipa l-a acceptat repede”

Calhanoglu a evoluat în 26 de meciuri sub comanda lui Chivu, adică în mai mult de jumătate din meciurile în care Chivu a stat pe banca lui Inter (48 de partide).

„Antrena deja la Inter Primavera. Uneori făceam meciuri de antrenament contra echipei lui. Când a început să lucreze cu noi, echipa l-a acceptat foarte repede.

El a jucat și la Inter, ceea ce este, fără îndoială, un avantaj. Oferă șanse tuturor, inclusiv jucătorilor mai tineri.

Cu Inzaghi a fost altfel, el are mai multă experiență. Au două filosofii diferite”, a declarat Calhanoglu, conform tuttomercatoweb.com.

Înainte de a ajunge la Inter Milano, mijlocașul a jucat 172 de meciuri pentru AC Milan, marea rivală. Acum a explicat și motivele transferului la nerazzurri.

„Am așteptat până în ultima clipă ca Milan să facă o ofertă de prelungire, dar nu a venit. Atunci a intervenit agentul meu și mi-a spus că există o ofertă de la Barcelona și că și Juventus era interesată.

Dar apoi a venit Inter, în ultimul moment: Inzaghi ne suna constant, mă dorea foarte mult. În acel moment m-am întrebat: «Cum să treci de la Milan la Inter?».

Agentul mi-a spus: «Gândește-te bine, apoi când te trezești, sună-mă» Am acceptat. A fost decizia mea”, a mai declarat mijlocașul.

Inter Milano nu își regăsește forma după eliminarea din Liga Campionilor

Inter traversează cea mai grea perioadă de la venirea lui Cristi Chivu în funcția de antrenor. După ce a fost eliminată surprinzător din Liga Campionilor de Bodo/Glimt, scor 2-5 la general, gruparea milaneză nu se regăsește nici în Serie A.

În ultimele trei partide de campionat, Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1, și a remizat cu Atalanta și Fiorentina, 1-1.

Ca urmare a acestor rezultate, AC Milan, echipa de pe locul doi, a recuperat din diferență, fiind în acest moment la șase puncte distanță de Inter, care are 69 de puncte.

