„Fanii au reacții extreme” VIDEO. Mihai Stoichiță știe care poate fi avantajul „tricolorilor” în meciul cu Turcia: „Publicul nu se poate abține”

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a oferit o primă declarație după ce naționala României a ajuns în Turcia, în această după-amiază.

Naționala a ajuns la Istanbul în jurul orei 14:00, jucătorii fiind așteptați la aeroport de câțiva suporteri români care au venit special pentru a-i vedea.

Delegația României a fost însoțită de președintele FRF, Răzvan Burleanu, alături de Mihai Stoichiță, Gino Iorgulescu, dar și de foștii mari internaționali Ilie Dumitrescu și Miodrag Belodedici.

Mihai Stoichiță, despre Lucescu: „Rămâne să aleagă formula de start”

Mihai Stoichiță a fost întrebat care e starea de spirit a echipei, înainte de duelul decisiv de la baraj.

„Starea de spirit e foarte bună, suntem optimiști. Au avut o seară foarte reușită, din ce am văzut, au pregătit meciul de mâine (n.r. - de joi), atât pentru atac, cât și pentru apărare, diferite faze pe care vor ei să le joace, exact tot.

Rămâne să aleagă (Mircea Lucescu) formula de start, să se vadă și cu Ionuț (Radu). Aseară (n.r. marți) a jucat 20 de minute, iar investigațiile sunt făcute”, a declarat directorul tehnic al FRF.

În cazul în care Ionuț Radu nu va putea juca cu Turcia, între buturile României ar putea fi un debutant la națională. Mircea Lucescu i-a mai convocat pe Laurențiu Popescu (Craiova), Marian Aioani (Rapid) și Cătălin Căbuz (FC Argeș).

„Am mai avut debutanți, jucători care n-au apărat luni întregi în perioadele anterioare și poate au fost cei mai buni. În fotbal se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruiești și vrei foarte, foarte mult să câștigi”, a mai adăugat Stoichiță.

Și eu am antrenat în prima ligă din Turcia. Lucescu era la Beșiktaș, Mulțescu era la Gaziantep și eu la Ankaraguku. Trei români în Turcia, în 2002. Le-am luat pulsul turcilor. Se cam știe cum reacționează și jucătorii, și publicul. Că publicul de aici nu se prea poate abține, are reacții extreme. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport