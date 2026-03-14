Ce poate fi mai rău la Mondial Alertă teroristă înaintea turneului. Cum s-ar putea răzbuna Iranul. Mesajul criptat descoperit de SUA

Iran amenință cu represalii după atacurile americane și există teama de atentat terorist la CM 2026. S-a descoperit un mesaj lansat de Teheran.

S-a intrat în a treia săptămână de război în Orientul Mijlociu și nu sunt semne că acest conflict s-ar încheia prea curând.

Afectează deja întreg sportul. Barajul CM 2026 e în primejdie, se așteaptă mutarea Finalissimei din Qatar, iar etapele 4 și 5 de Formula 1, care ar trebui să se desfășoare în Bahrein și Arabia Saudită luna viitoare, vor fi aproape sigur anulate.

Trump vorbește despre atacul asupra Insulei Kharg. Iranul amenință

Președintele american a anunțat pe Truth Social că forțele Statelor Unite au atacat și distrus toate țintele militare de pe insula Kharg, un punct strategic al Iranului în Golful Persic.

Donald Trump a avertizat că va lovi și infrastructura petrolieră de pe insulă, dacă Teheranul blochează trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul amenință cu represalii devastatoare în cazul în care SUA îi afectează cel mai important loc al exportului său de petrol.

Iranul ar putea activa celule teroriste. Frică de atentat la Mondial

Când nu mai sunt nici 90 de zile până la startul Campionatului Mondial, se profilează un pericol major pentru turneul final. Un posibil atentat terorist!

Iranul ar putea activa celule adormite. Aceasta este concluzia americanilor, care au interceptat mai multe comunicații criptate despre care se crede că provin din interiorul Iranului și au fost trimise ca „declanșator operațional pentru trezirea unor celule teroriste adormite” , potrivit ABC News.

Mai clar, activarea unor agenți sub acoperire ascunși acum pe teritoriul Statelor Unite pentru un atac terorist.

Daily Mail susține, mai mult, că e panică în America după descoperirea acestor mesaje .

VIDEO: cele mai noi imagini din sport