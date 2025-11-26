A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe astăzi, când sunt programate patru partide.

începe astăzi, când sunt programate patru partide. Turneul final se desfășoară în Olanda și Germania, în perioada 26 noiembrie - 14 decembrie 2025.

Germania, gazda actualului Mondial și ocupanta locului 6 din cadrul ultimei ediții din 2023, va debuta astăzi împotriva Islandei.

Meciurile de miercuri de la CM de handbal feminin

Spania - Paraguay , live de la 19:00, în direct pe Prima Play

, live de la 19:00, în direct pe Prima Play Germania - Islanda , live de la 19:00, în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3

, live de la 19:00, în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3 Serbia - Uruguay , live de la 21:30, în direct pe Prima Play

, live de la 21:30, în direct pe Prima Play Muntenegru - Insulele Feroe, live de la 21:30, în direct pe Prima Play

Orașele în care se vor desfășura meciurile de la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2025 sunt: Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Dortmund, Stuttgart și Trier, conform worldhandball25.com.

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Faza grupelor se va încheia pe 2 decembrie, după ce fiecare echipă va juca câte 3 meciuri.

Sferturile vor începe pe 9 decembrie, semifinalele vor avea loc trei zile mai târziu, pe 12 decembrie.

Marea finală va fi pe 14 decembrie la Rotterdam. În aceeași zi va avea loc și finala mică, care va decide ocupanta locului 3 de la Mondial.

Grupele de la Mondialul din Olanda și Germania

Naționalele au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe, astfel:

Grupa A: Danemarca, România, Croația, Japonia

Danemarca, România, Croația, Japonia Grupa B: Ungaria, Elveția, Iran, Senegal

Ungaria, Elveția, Iran, Senegal Grupa C: Germania, Islanda, Serbia, Uruguay

Germania, Islanda, Serbia, Uruguay Grupa D: Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay

Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay Grupa E: Austria, Olanda, Argentina, Egipt

Austria, Olanda, Argentina, Egipt Grupa F: Franța, Polonia, China, Tunisia

Franța, Polonia, China, Tunisia Grupa G: Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba

Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba Grupa H: Norvegia, Coreea de Sud, Kazahstan, Angola

România va debuta joi la CM de handbal feminin

România se află în grupa A, alături de Danemarca, Croația și Japonia.

Sportivele pregătite de Ovidiu Mihăilă vor debuta joi, de la ora 19:00, împotriva Croației. Meciul va putea fi urmărit pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Programul României la Campionatul Mondial

România - Croația , joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2

, joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2 România - Japonia , sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila); Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București); Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița); Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova); Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița); Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport