Campionatul Mondial de handbal feminin Astăzi, primele partide din cadrul turneului final din Olanda și Germania
Campionatul Mondial de Handbal Feminin
Handbal

Campionatul Mondial de handbal feminin Astăzi, primele partide din cadrul turneului final din Olanda și Germania

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 11:40
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 11:54
  • A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe astăzi, când sunt programate patru partide.
  • Turneul final se desfășoară în Olanda și Germania, în perioada 26 noiembrie - 14 decembrie 2025.

Germania, gazda actualului Mondial și ocupanta locului 6 din cadrul ultimei ediții din 2023, va debuta astăzi împotriva Islandei.

Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS
Citește și
Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS
Citește mai mult
Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS

Meciurile de miercuri de la CM de handbal feminin

  • Spania - Paraguay, live de la 19:00, în direct pe Prima Play
  • Germania - Islanda, live de la 19:00, în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3
  • Serbia - Uruguay, live de la 21:30, în direct pe Prima Play
  • Muntenegru - Insulele Feroe, live de la 21:30, în direct pe Prima Play

Orașele în care se vor desfășura meciurile de la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2025 sunt: Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Dortmund, Stuttgart și Trier, conform worldhandball25.com.

Programul complet al competiției poate fi consultat aici.

Faza grupelor se va încheia pe 2 decembrie, după ce fiecare echipă va juca câte 3 meciuri.

Sferturile vor începe pe 9 decembrie, semifinalele vor avea loc trei zile mai târziu, pe 12 decembrie.

Marea finală va fi pe 14 decembrie la Rotterdam. În aceeași zi va avea loc și finala mică, care va decide ocupanta locului 3 de la Mondial.

Grupele de la Mondialul din Olanda și Germania

Naționalele au fost împărțite în 8 grupe de câte 4 echipe, astfel:

  • Grupa A: Danemarca, România, Croația, Japonia
  • Grupa B: Ungaria, Elveția, Iran, Senegal
  • Grupa C: Germania, Islanda, Serbia, Uruguay
  • Grupa D: Spania, Muntenegru, Insulele Feroe, Paraguay
  • Grupa E: Austria, Olanda, Argentina, Egipt
  • Grupa F: Franța, Polonia, China, Tunisia
  • Grupa G: Suedia, Cehia, Brazilia, Cuba
  • Grupa H: Norvegia, Coreea de Sud, Kazahstan, Angola

România va debuta joi la CM de handbal feminin

România se află în grupa A, alături de Danemarca, Croația și Japonia.

Sportivele pregătite de Ovidiu Mihăilă vor debuta joi, de la ora 19:00, împotriva Croației. Meciul va putea fi urmărit pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Programul României la Campionatul Mondial

  • România - Croația, joi, 27 noiembrie, ora 19:00 - Digi Sport 2 și Prima Sport 2
  • România - Japonia, sâmbătă, 29 noiembrie, 19:00 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • Danemarca - România, luni, 1 decembrie, 21:30 - Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
  • Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
  • Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Citește și

„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona
Liga Campionilor
10:44
„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona
Citește mai mult
„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona
„Cucurella îl are în buzunar”  Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții”
Liga Campionilor
09:59
„Cucurella îl are în buzunar” Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții”
Citește mai mult
„Cucurella îl are în buzunar”  Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Campionatul Mondial handbal FEMININ meciuri
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share