„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona

CHELSEA - BARCELONA 3-0. Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul londonezilor, a vorbit despre victoria răsunătoare a echipei sale.

Italianul a ținut să laude prestația tănărului brazilian, Estevao (18 ani).

Maresca nu s-a entuziasmat prea tare după succesul împotriva Barcelonei, deoarece pentru formația sa urmează un nou examen important.

În weekend, Chelsea va da piept cu Arsenal, în duelul primelor două clasate din Premier League.

CHELSEA - BARCELONA. Enzo Maresca: „Seară importantă, dar nimic mai mult”

„Este o victorie importantă, deoarece adversara era Barcelona, dar nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește echipa noastră și ceea ce putem realiza.

Seara aceasta este importantă, dar nimic mai mult. S-a terminat. Acum ne concentrăm pe Arsenal” , a declarat Enzo Maresca, citat de mundodeportivo.com.

Enzo Maresca: „Barcelona se chinuie dacă nu are mingea”

Antrenorul italian a vorbit și despre cheia succesului din duelul de pe Stamford Bridge:

„Barcelona este o echipă care se simte confortabil când are mingea. Dacă nu o are, îi este greu, așa că am încercat să o păstrăm și să continuăm să creăm ocazii.

Chiar și în 11 contra 11, sentimentul meu a fost unul pozitiv pentru că echipa juca bine”, a adăugat Maresca.

Enzo Maresca: „Estevao și Lamine Yamal vor fi următorii Messi și Ronaldo”

Nu în ultimul rând, italianul a avut cuvinte de laudă pentru Estevao, autorul celui de-al doilea gol al londonezilor.

Maresca anticipează că tănărul brazilian și Lamine Yamal (18 ani), jucătorul Barcelonei, le vor călca pe urme lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

„Așa cum a spus Raphinha, Estevao și Lamine Yamal vor fi următorii Messi și Ronaldo. Estevao este un jucător special.

Este un tip de școală veche: nu folosește rețelele de socializare și se concentrează doar pe fotbal. Este un tânăr de 18 ani cu picioarele pe pământ, cu un viitor mare pentru club”, a concluzionat Maresca.

Rezumat VIDEO. Chelsea - Barcelona 3-0

