„Cucurella îl are în buzunar”  Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții”

Chelsea - Barcelona 3-0. Robert Sanchez (28 de ani), portarul gazdelor, l-a ironizat pe Lamine Yamal (18 ani) după prestația din etapa #5 din Liga Campionilor.

Echipa pregătită de Enzo Maresca a trecut fără emoții de Barcelona, reușind să câștige cu scorul de 3-0. Chelsea a profitat de autogolul lui Kounde din minutul 27, apoi a mai punctat prin Estevao (55) și Delap (73).

Chelsea - Barcelona 3-0 . Robert Sanchez l-a ironizat pe Yamal: „Cucurella îl are în buzunar”

Chelsea a jucat excelent în etapa 5 din Liga Campionilor și, în urma victoriei de marți, a ajuns la 10 puncte în clasament.

Robert Sanchez, portarul lui Chelsea, a vorbit despre evoluția slabă a lui Lamine Yamal, care a avut un singur șut spre poartă în tot meciul și care a creat o singură ocazie mare.

Conform marca.com, întrebat despre duelul individual dintre Marc Cucurella, fundașul lui Chelsea, și Lamine Yamal, Robert Sanchez răspuns:

„ Cucurella îl are în buzunar ”. Această expresie se referă la faptul că Yamal nu a reușit să treacă aproape deloc de Cucurella, care a fost desemnat omul meciului.

Fundașul stânga al lui Chelsea a primit nota 8,1, conform Sofascore, cea mai mare din întreaga echipă pregătită de Enzo Maresca. Lamine Yamal a fost notat cu 7,1.

În plus, starul Barcelonei a fost ținta fanilor pe Stamford Bridge.

În contextul comparației Yamal - Estevao, suporterii englezi au cântat minute în șir un refren jignitor la adresa spaniolului:

„Ești doar un Estevao de rahat!”.

Tânărul jucător brazilian i-a încântat pe fanii englezi. În minutul 55, a marcat un gol superb, sub bară, după ce s-a distrat cu apărarea Barcelonei.

Robert Sanchez: „Noi suntem favoriții”

Întrebat și dacă Barcelona ar trebui să fie considerată în continuare favorită la câștigarea Ligii Campionilor, portarul lui Chelsea a spus:

„Favorită? Barcelona? Nu, noi suntem favoriții”.

În acest moment, Barcelona se află pe locul 15 în Liga Campionilor, cu doar 7 puncte obținute după 5 meciuri disputate.

VIDEO. Chelsea - Barcelona 3-0

